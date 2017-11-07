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«Уральский Трубник» на выезде обыграл «Строитель» в матче ЧР по хоккею с мячом
МОСКВА, 7 ноя —
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МОСКВА, 7 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в Сыктывкаре, завершилась со счетом 5:4 в пользу команды из Первоуральска.
В следующем матче турнира «Уральский Трубник» 11 ноября сыграет на выезде с красноярским «Енисеем», а «Строитель» в тот же день встретится в гостях с архангельским «Водником».