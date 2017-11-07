«Уральский Трубник» на выезде обыграл «Строитель» в матче ЧР по хоккею с мячом

Встреча, прошедшая во вторник в Сыктывкаре, завершилась со счетом 5:4 в пользу команды из Первоуральска.

В следующем матче турнира «Уральский Трубник» 11 ноября сыграет на выезде с красноярским «Енисеем», а «Строитель» в тот же день встретится в гостях с архангельским «Водником».