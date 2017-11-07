Ульяновская «Волга» обыграла «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Встреча, прошедшая во вторник в Ульяновске, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. У победителей дубль оформил Александр Степанов (35-я и 90-я минуты), еще один мяч забил Игорь Ларионов (77). У гостей отличились Андрей Ковалев (45) и Александр Насонов (68).