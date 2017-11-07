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Ульяновская «Волга» обыграла «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 7 ноя —
МОСКВА, 7 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в Ульяновске, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. У победителей дубль оформил Александр Степанов (35-я и 90-я минуты), еще один мяч забил Игорь Ларионов (77). У гостей отличились Андрей Ковалев (45) и Александр Насонов (68).
В следующем матче сезона «Волга» сыграет 11 ноября в Хабаровске с местным «СКА-Нефтяником», а «Водник» в тот же день примет в Архангельске сыктывкарский «Строитель».