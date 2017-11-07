В Амстердаме прошел финал чемпионата мира по брейкдансу Red Bull BC One
«Родина» покорилась иркутской «Байкал-Энергии»
Игра состоялась 5 ноября в Кирове.
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Игра состоялась 5 ноября в Кирове.
«Родина» не выстояла. И покорилась иркутской «Байкал-Энергии». Игра состоялась 5 ноября в Кирове.
Хотя стоит сказать, боролись кировчане, как и подобает дружине с таким названием, достойно, — первые два мяча влетели в ворота гостей. Но уже во втором отрезке