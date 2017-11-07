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09:03 (мск), источник: Вести Иркутск

«Родина» покорилась иркутской «Байкал-Энергии»

Игра состоялась 5 ноября в Кирове.

«Родина» не выстояла. И покорилась иркутской «Байкал-Энергии». Игра состоялась 5 ноября в Кирове.

Хотя стоит сказать, боролись кировчане, как и подобает дружине с таким названием, достойно, — первые два мяча влетели в ворота гостей. Но уже во втором отрезке бело-синие нанесли четыре точных удара. Дубль Дубовика, а также голы Безносова и Иванова принесли команде вторую выездную победу в этом сезоне Суперлиги. Следующая игра у «Байкал-Энергии» состоится 11 ноября в Иркутске на стадионе «Рекорд» против казанского «Динамо».

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