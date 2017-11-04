Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
«Водник» победил казанское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 4 ноя —
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МОСКВА, 4 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в Архангельске, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Водника». В составе победителей
В следующем матче «Водник» 7 ноября сыграет в гостях с ульяновской «Волгой», «Динамо» 11 ноября на выезде встретится с «Байкалом-Энергией» из Иркутска.