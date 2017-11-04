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15:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Водник» победил казанское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт. Архангельский «Водник» победил казанское «Динамо» в матче чемпионата России по бенди.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Архангельске, завершилась со счетом 4:1 в пользу «Водника». В составе победителей хет-трик сделал Евгений Дергаев (24-я, 67-я и 86-я минуты), еще один гол забил Александр Насонов (55). У гостей отличился Алексей Веселов (53).

В следующем матче «Водник» 7 ноября сыграет в гостях с ульяновской «Волгой», «Динамо» 11 ноября на выезде встретится с «Байкалом-Энергией» из Иркутска.

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