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14:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Волга» разгромила «Зоркий» в своем стартовом матче в чемпионате России по бенди

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт. Ульяновская «Волга» стартовала в чемпионате России-2017/18 по хоккею с мячом с домашней победы над красногорским «Зорким».

Субботняя игра в Ульяновске завершилась победой «Волги» со счетом 7:0. Дубль сделал Владислав Кузнецов (64-я и 66-я минуты), еще по голу забили Эмиль Бихузин (28), Дмитрий Савельев (33), Петр Захаров (41), Игорь Ларионов (81) и Рустам Тургунов (89).

Следующий матч «Волга» проведет дома 7 ноября против архангельского «Водника». «Зоркий» 11 ноября примет московское «Динамо».

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