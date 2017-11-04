Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
«Волга» разгромила «Зоркий» в своем стартовом матче в чемпионате России по бенди
МОСКВА, 4 ноя —
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МОСКВА, 4 ноя —
Субботняя игра в Ульяновске завершилась победой «Волги» со счетом 7:0. Дубль сделал Владислав Кузнецов (64-я и 66-я минуты), еще по голу забили Эмиль Бихузин (28), Дмитрий Савельев (33), Петр Захаров (41), Игорь Ларионов (81) и Рустам Тургунов (89).
Следующий матч «Волга» проведет дома 7 ноября против архангельского «Водника». «Зоркий» 11 ноября примет московское «Динамо».