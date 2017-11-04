Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
Московское «Динамо» проиграло «Уральскому трубнику» в матче ЧР по хоккею с мячом
МОСКВА, 4 ноя —
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МОСКВА, 4 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 6:4 в пользу «Уральского трубника». В составе победителей
В следующем матче «Динамо» 7 ноября примет новосибирский «Сибсельмаш», в этот же день «Уральский трубник» сыграет в гостях со «Строителем» из Сыктывкара.