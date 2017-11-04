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13:39 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» проиграло «Уральскому трубнику» в матче ЧР по хоккею с мячом

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт. Московское «Динамо» потерпело поражение от «Уральского трубника» из Первоуральска в матче чемпионата России по бенди.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 6:4 в пользу «Уральского трубника». В составе победителей хет-трик сделал Михаил Красиков.

В следующем матче «Динамо» 7 ноября примет новосибирский «Сибсельмаш», в этот же день «Уральский трубник» сыграет в гостях со «Строителем» из Сыктывкара.

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