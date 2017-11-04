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13:30 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» победил «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт. Красноярский «Енисей» одержал победу над кемеровским «Кузбассом» в матче чемпионата России по бенди.

Встреча, прошедшая в субботу в Кемерово, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Енисея». В составе победителей голы забили Дмитрий Макаров (29-я минута), Эрик Петтерссон (40), Сергей Ломанов (61) и Алмаз Миргазов (86, 87). У проигравших отличился Вадим Стасенко (16).

«Енисей» в следующем матче 11 ноября примет «Уральский Трубник» из Первоуральска, в этот же день «Кузбасс» на выезде встретится с новосибирским «Сибсельмашем».

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