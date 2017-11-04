Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
«Енисей» победил «Кузбасс» в матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 4 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 4 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в Кемерово, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Енисея». В составе победителей голы забили Дмитрий Макаров (29-я минута), Эрик Петтерссон (40), Сергей Ломанов (61) и Алмаз Миргазов (86, 87). У проигравших отличился Вадим Стасенко (16).
«Енисей» в следующем матче 11 ноября примет «Уральский Трубник» из Первоуральска, в этот же день «Кузбасс» на выезде встретится с новосибирским «Сибсельмашем».