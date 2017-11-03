Хоккеисты «Байкал-Энергии» начали чемпионат России с победы над «Стартом»

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска одержали победу над «Стартом» в первом матче чемпионата России сезона 2017−2018 годов. Встреча, которая состоялась накануне, 2 ноября, в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:6. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу команды.