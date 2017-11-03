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05:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Хоккеисты «Байкал-Энергии» начали чемпионат России с победы над «Стартом»

Матч закончился со счетом 2:6.

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска одержали победу над «Стартом» в первом матче чемпионата России сезона 2017−2018 годов. Встреча, которая состоялась накануне, 2 ноября, в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:6. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу команды.

Хет-трик в составе бело-синих оформил Антон Шевцов. Два мяча в ворота соперников забил Никита Иванов. Еще один гол на счету Станислава Исмагилова.

Свой следующий матч хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут в Кирове. Их соперником станет местная «Родина».

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