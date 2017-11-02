Хабаровский «СКА-Нефтяник» вновь начинает борьбу за чемпионство

«Вполне логично, что мы как действующие чемпионы России не можем ставить перед собой никакой другой задачи, как вновь выиграть чемпионат страны. Мы в каждом турнире ставим цель выйти в финал и бороться за победу. И у нас есть желание повторить прошлогодний успех. Но это будет непросто сделать, полагаю, что на победу будет претендовать та же шестёрка команд, что и в прошлом году — это клубы из Красноярска, Иркутска, Архангельска, Ульяновска и Первоуральска», — рассказал Михаил Юрьев корреспонденту агентства «Р-Спорт».