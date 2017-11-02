Хабаровский «СКА-Нефтяник» вновь начинает борьбу за чемпионство
Сегодня «армейцы» проведут матч с кировской «Родиной».
Сегодня «армейцы» проведут матч с кировской «Родиной».
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги стартует сегодня, 2 ноября. Первым соперником чемпиона страны — хабаровского «СКА-Нефтяника» станет кировская «Родина». Матч пройдёт на одноимённом стадионе и начнётся в 18:30 по местному времени, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Помимо хабаровской и кировской команд 2 ноября сыграют нижегородский «Старт» и иркутская «Байкал-Энергия». Первую домашнюю встречу подопечные Михаила Юрьева проведут 11 ноября. Соперником «армейцев» станет ульяновская «Волга». По мнению наставника «армейцев» конкуренцию в борьбе за медали «СКА-Нефтянику» в нынешнем сезоне составят шесть команд.
«Вполне логично, что мы как действующие чемпионы России не можем ставить перед собой никакой другой задачи, как вновь выиграть чемпионат страны. Мы в каждом турнире ставим цель выйти в финал и бороться за победу. И у нас есть желание повторить прошлогодний успех. Но это будет непросто сделать, полагаю, что на победу будет претендовать та же шестёрка команд, что и в прошлом году — это клубы из Красноярска, Иркутска, Архангельска, Ульяновска и Первоуральска», — рассказал Михаил Юрьев корреспонденту агентства «Р-Спорт».
В чемпионате примут участие 14 команд — к клубам Суперлиги вновь присоединились красногорский «Зоркий» и сыктывкарский «Строитель». Участники проведут двухкруговой регулярный турнир, по итогам которого восемь лучших продолжат борьбу за звание чемпиона в серии