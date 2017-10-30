На зависть футболу и шайбе!

Источник: Советский спорт

На трибунах собрались 7347 зрителей. Это больше, чем на встрече КХЛ «Амур» — «Нефтехимик (7018), футбольных матчах СКА — «Уфа» (5399), «Динамо» — «Тосно» (3657) и уральском дерби «Амкар» — «Урал» (7200).

Читайте также Красноярский хоккейный «Енисей» проиграл финал Кубка России

СУХОЙ «ЕНИСЕЙ».

Этот матч российские любители бенди ждали с нетерпением. В прошлом сезоне хабаровчане стали лидерами нашего хоккея с мячом. Причем во всех ключевых матчах (в четвертьфинале Кубка мира, в финале Кубка России, в Суперкубке страны, в полуфинале чемпионата России) «СКА-Нефтяник» переигрывал «Енисей». Всего в прошлом сезоне команды встретились семь раз: шесть раз при одном поражении верх брали дальневосточники с общей разницей 37−18.

В межсезонье в Хабаровск переехали игроки сборной России Денис Рысев и Янис Бефус, а также Алексей Ничков, Олег Толстихин, Денис Лапшин. Двое последних тоже привлекались в национальную команду и сменили «Енисей» на «СКА-Нефтяник».

Красноярцы усилились Сергеем Ломановым, Аланом Джусоевым и шведским бомбардиром Эриком Петтерссоном. Однако даже с такой мощной атакой гости ни разу (!) не смогли в финале огорчить вратаря хабаровчан Виктора Каменева. В последний раз «Енисей» уступал с сухим счетом (0:6) 12 марта 2011 года в Кемерове на стадионе «Химик» в присутствии 18 тысяч зрителей. Тогда за «Кузбасс» выступали лидеры сегодняшнего «СКА-Нефтяника» Павел Рязанцев, Александр Ким (забили по два гола), Александр Антипов, а также полузащитник сегодняшнего «Енисея» Виктор Чернышев.

Справедливости ради отметим, что «ноль» в графе забитые мячи гости могли поменять на единицу уже на 43-й секунде встречи, когда Джусоев после передачи Алмаза Миргазова бросал в верхний угол, но чуть-чуть не попал. Больше у «Енисея» стопроцентных моментов до перерыва не было. «СКА-Нефтяник», немного привыкнув к борьбе с равным соперником (такие у хабаровчан были только на Кубке мира плюс тот же «Енисей» 23 сентября на первом этапе Кубка России), начал методично забивать в ворота Романа Черных (по мнению многих специалистов, лучшего вратаря мира). Сначала Максим Ишкельдин сделал это после розыгрыша углового и дальним ударом. А затем за дело принялся Антипов — с пенальти и разыграв штрафной с Бефусом. Получились 4:0 к перерыву, и второй тайм превратился в формальность.

После финального свистка на поле выскочили дети игроков и принялись позировать с отцами и медалями. Ну, а в раздевалке обладателей Кубка ждало шампанское. Хозяева «Арены Ерофей» уже привыкли и прекрасно знают, где достать напиток победителей.

АЛЕКСЕЙ ЧИЖОВ — КОЛЛЕКЦИОНЕР КУБКОВ.

Капитан «СКА-Нефтяника» Алексей Чижов стал 8-кратным обладателем Кубка России. Хабаровские журналисты подсчитали, что до 28 октября 2017 года таким достижением могли похвастать Евгений Иванушкин, Иван Максимов, Дмитрий Савельев, Андрей Стук (побеждали в Кубке России) и Владимир Савдунин (8 раз выиграл Кубок СССР в 1947—1954 гг.).

Интересно, что почетный трофей Чижов завоевывал в составе четырех клубов — «Кузбасса» (2 раза), динамовцев Казани (1) и Москвы (2), а также «СКА-Нефтяника» (3). Победные финалы Алексея по два раза проходили в городах, где базируются эти команды, — Кемерове, Казани, Москве и Хабаровске.

Свой первый Кубок России Чижов добыл больше 16 лет назад. Его родной кемеровский «Кузбасс» обыграл непобедимый в те времена архангельский «Водник» 3:1. Спустя два года кемеровчане превзошли хабаровский «СКА-Нефтяник» 5:1.

Перейдя в «Динамо-Казань», Алексей 10 ноября 2009 года праздновал победу над «Енисеем» 2:0. Затем были ХК «Динамо-Москва» и два победных финала в течение одного 2011 года. Сначала был повержен «Зоркий» 6:5, а затем «Динамо-Казань» 8:2.

Со «СКА-Нефтяником» Чижов четыре раза добирался до финала Кубка, и трижды они оказывались победными! Интересно, что все четыре раза хабаровчане побеждали «Енисей».

Читайте также Кубок мира. Послевкусие

Кубок России. Финал.

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Енисей (Красноярск) — 4:0 (4:0).

7347 зрителей.

Голы: Ишкельдин, 21, 27; Антипов, 32, 45. Штраф: 10−20. Вратари: Каменев — Черных.

КСТАТИ.