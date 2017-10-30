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Команда ДЮСШ «Рекорд» проиграла «Каребю» в финале Кубка мира по бенди среди женщин
МОСКВА, 30 окт —
МОСКВА, 30 окт —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Сурте (Швеция), завершилась со счетом 4:3 в пользу «Каребю».
В составе россиянок дубль оформила Татьяна Гуринчик (15-я и 42-я минуты), еще один мяч забила Ольга Родионова (19).
Кубок мира в Швеции проходил с 27 по 29 октября. Для ДЮСШ «Рекорд» поражение в финале стало первым на турнире.