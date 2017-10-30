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10:34 (мск), источник: Р-Спорт

Команда ДЮСШ «Рекорд» проиграла «Каребю» в финале Кубка мира по бенди среди женщин

МОСКВА, 30 окт — Р-Спорт. Команда ДЮСШ «Рекорд» из Иркутска уступила шведскому «Каребю» в финальном матче Кубка мира по хоккею с мячом среди женских команд.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Сурте (Швеция), завершилась со счетом 4:3 в пользу «Каребю».

В составе россиянок дубль оформила Татьяна Гуринчик (15-я и 42-я минуты), еще один мяч забила Ольга Родионова (19).

Кубок мира в Швеции проходил с 27 по 29 октября. Для ДЮСШ «Рекорд» поражение в финале стало первым на турнире.

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