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10:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский «СКА-Нефтяник» не отдал Кубок России красноярскому «Енисею»

В финальном матче турнира «армейцы» всухую обыграли соперника из Сибири.

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фотографии
92
фотографии
92
фотографии

Хабаровск, 29 октября, AmurMedia.

В Хабаровске завершился финальный этап Кубка России по хоккею с мячом сезона 2017/18 года. В заключительном матче скрестили клюшки действующий обладатель трофея — местный «СКА-Нефтяник» и «Енисей» из Красноярска. Игра завершилась победой «армейцев» — хабаровчане всухую обыграли соперника со счетом 4:0.

До середины первого тайма «СКА-Нефтяник» и «Енисей» пытались вскрыть оборону друг друга: принципиальные соперники раз за разом выходили в атаку, но защита команд работала на ура, а вратари надежно прикрывали свою вотчину. И Виктор Каменев, и Роман Черных парировали мячи, летевшие в сетку. Лишь на 21-й минуте хабаровчане открыли счет в матче: Максим Ишкельдин отправил «апельсин» в ворота «Енисея» во время розыгрыша углового. Вскоре болельщики восторженными возгласами встретили дубль хавбека. На этот раз Ишкельдин ударил с дальней дистанции — 2:0. До конца первого тайма хабаровчане огорчили голкипера Романа Черных еще дважды: на этот раз отличился Александр Антипов. Сначала он точным ударом отправил мяч в ворота «Енисея» с пенальти, а за несколько мгновений до свистка мастерски выполнил свободный удар — 4:0.

Преимущество, заработанное в первом тайме, в итоге решило исход матча: во втором тайме голов не было. Игра проходила на встречных курсах, хотя хабаровчане чаще отбирали мяч у «Енисея». Красноярцы, пытаясь сократить разрыв, начали играть грубо, но лишь зарабатывали наказания: подпортить «сухарь» Виктору Каменеву не удалось. «Армейцы» отлично действовали в атаке, но вратарь соперника Роман Черных стеной стоял в воротах, не пропустив больше ни одного «апельсина». Финальный свисток огласил победу «СКА-Нефтяника» со счетом 4:0. «Енисей» улетел домой с утешительным серебром, а хабаровский клуб оставил хрустальный трофей у себя. «Армейцы» вновь стали обладателями Кубка России и готовятся к регулярному чемпионату команд Суперлиги. Лучшие моменты триумфального матча — в объективе корр. ИА AmurMedia.

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