Красноярский хоккейный «Енисей» проиграл финал Кубка России

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский «Енисей» проиграл в финале Кубка России по хоккею с мячом. Матч состоялся сегодня в Хабаровске на крытой арене «Ерофей».

Первый тайм красноярцы провалили вчистую, уступая к перерыву четыре мяча и не забив ни одного. Во второй половине встречи «Енисей» старался отыграться, однако, что бывает редко в этом виде спорта, забитых мячей за 45 минут зрители так и не увидели. Минимум моментов и сухой матч вратаря хозяев при отличной игре обороны. В итоге хабаровская команда теперь является шестикратным победителем Кубка России по хоккею с мячом.

Меж тем это поражение для красноярцев стало вторым за две неделе в финалах. 15 октября красноярцы не смогли победить «Сандвикен» в финале Кубка мира-2017. Тогда ведя в счете 3:1 в итоге они уступили 3:4.