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04:47 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«СКА-Нефтяник» обыграл московское «Динамо» и вышел в финал Кубка России

28 октября в решающем матче армейцы сразятся с красноярским «Енисеем».

Хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника» в девятый раз в своей истории и в четвертый подряд пробились в финал Кубка страны. В полуфинале армейцы легко обыграли столичных динамовцев — 7:2, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Интрига в матче, по сути, умерла еще в первом тайме, по ходу которого хозяева загрузили в ворота соперников четыре «апельсина».

После перерыва армейцы играли уже, что называется, по счёту, держа в памяти предстоящий финал.

Пожалуй, главной интригой этого матча являлось, сумеет ли нападающий нашего клуба Павел Рязанцев догнать Евгения Иванушкина в споре лучших снайперов в истории проведения Кубка страны. На счету Рязанцева перед игрой значилось 311 голов — на два меньше, чем у Иванушкина.

В итоге Павел отметился дублем и догнал своего главного конкурента.
— Особых эмоций после сегодняшней победы нет. Мы сделали то, что должны были сделать. «Динамо» — команда молодая, зубастая. Но ей пока недостает опыта, — сказал после матча Павел Рязанцев.

В другом полуфинале красноярский «Енисей» только ценой дополнительного времени обыграл ульяновскую «Волгу» — 5:4.

Для армейцев предстоящий финал станет уже четвертым кряду! Это третий показатель в истории розыгрыша Кубка страны после московского «Динамо» и архангельского «Водника».

Кстати, за последние четыре года «СКА-Нефтяник» и «Енисей» в третий раз скрестят клюшки в финале розыгрыша.

Новый обладатель Кубка России определится завтра, 28 октября. Начало матча в 17.00.

«СКА-Нефтяник» — «Динамо» (Москва) — 7:2 (4:0)
26 октября 2017 г. Хабаровск. Арена «Ерофей», 4312 зрителей. Кубок России, ½ финала.
Голы: 1:0 (14 мин.) Бефус (А. Бондаренко), 2:0 (19) А. Бондаренко (Рязанцев), 3:0 (21) Антипов (Ивкин — угловой), 4:0 (26) Ничков, 5:0 (53) Рязанцев (Шардаков), 5:1 (54) Пожилов (Шабуров), 5:2 (65) Пожилов (Шабуров — угловой), 6:2 (67) Рязанцев (Бефус), 7:2 (86) Шардаков (Бефус).
Нереализованный пенальти: Щеглов (Динамо) на 25-й мин. (вратарь).
Угловые: 9 — 8.
Штрафное время: 0 — 50.
Главный судья: Н. Юкляевских (С-Петербург).

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