«СКА-Нефтяник» обыграл московское «Динамо» и вышел в финал Кубка России

Хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника» в девятый раз в своей истории и в четвертый подряд пробились в финал Кубка страны. В полуфинале армейцы легко обыграли столичных динамовцев — 7:2, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Интрига в матче, по сути, умерла еще в первом тайме, по ходу которого хозяева загрузили в ворота соперников четыре «апельсина».



После перерыва армейцы играли уже, что называется, по счёту, держа в памяти предстоящий финал.



Пожалуй, главной интригой этого матча являлось, сумеет ли нападающий нашего клуба Павел Рязанцев догнать Евгения Иванушкина в споре лучших снайперов в истории проведения Кубка страны. На счету Рязанцева перед игрой значилось 311 голов — на два меньше, чем у Иванушкина.



В итоге Павел отметился дублем и догнал своего главного конкурента.

— Особых эмоций после сегодняшней победы нет. Мы сделали то, что должны были сделать. «Динамо» — команда молодая, зубастая. Но ей пока недостает опыта, — сказал после матча Павел Рязанцев.