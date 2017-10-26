Нас ждет суперфинал мечты

Напомним, чуть раньше, в 10.00 по московскому времени первым финалистом стал «Енисей», переигравший в овертайме «Волгу» (5:4). Для «СКА-Нефтяника» полуфинал сложился гораздо проще (7:2). На своих любимцев пришли посмотреть 4312 зрителей. Для сравнения: 25 октября на 1/8 финала Кубка России по футболу СКА (Хабаровск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) было 4257 болельщиков.

Москвичи начали забивать только при счете 5:0 в пользу хозяев. Мяч в ворота Виктора Камнева отправил Павел Пожилов, лучший бомбардир динамовцев в этом турнире. Следующий его гол стал 13-м по счету. Главный голеадор хабаровчан Павел Рязанцев тоже отличился дважды и с 16 мячами возглавил гонку бомбардиров Кубка страны-2017. Со своим основным конкурентом Алмазом Миргазовым (15 мячей) Рязанцев встретится в финале. 28 октября в 10.00 по московскому времени.