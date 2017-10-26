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04:46 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «СКА-Нефтяник» сразится за финал Кубка России

«Армейцы» проведут матч с самой титулованной командой турнира.

В дальневосточной столице сегодня, 26 октября, пройдут полуфинальные матчи Кубка России по хоккею с мячом. На льду арены «Ерофей» встретятся хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо», за путёвку в решающий матч также сразятся красноярский «Енисей» и ульяновская «Волга», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Матч с участием хозяев турнира начнётся в 19:00 по местному времени. «Армейцам» предстоит встретиться с самой титулованной командой Кубка страны: «Динамо» завоёвывало трофей 19 раз. Однако последний раз москвичи поднимали хрустальный трофей над головой в 2012 году. После этого столичная команда останавливалась на полуфинальной стадии.

Предварительный этап турнира в группе «Б» прошёл в дальневосточной столице с 21 по 28 сентября. Агентство писало, что больше всего очков заработали хозяева соревнований и красноярская команда. «Армейцы» в шести матчах одержали пять побед и лишь однажды сыграли вничью — «кабаны» поделили очки в напряжённой встрече с командой Сергея Ломанова-старшего. Красноярцы показали такой же результат, набрав 16 результативных баллов.

«Динамо» было победителем в группе «А», игры которой проходили в Ульяновске. В семи матчах столичная команда одержала пять побед и дважды сыграла вничью. По заработанным очкам москвичи обошли даже лидеров Востока — «Енисей». Победный рывок специалисты объясняют мотивацией молодых игроков и их желанием играть.

«СКА-Нефтяник» является обладателем Кубка России и намерен оставить трофей у себя. После проигрыша в полуфинале Кубка мира в Швеции «армейцы» заявили, что намерены победить в Хабаровске, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками.

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