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10:28 (мск), источник: Вести Иркутск

Мокрый, зато домашний. «Байкал-Энергия» провела первую тренировку на большом льду в Иркутске

— Лёд мягенький, ведь солнце светит сильно. А так — первый лёд дома. Очень радует это. У всех желания много, — говорит полузащитник ХК «Байкал-Энергия» Иван Нечаев.

Источник: Вести Иркутск

Это первая тренировка «Байкал-Энергии» на большом льду. После возвращения с Кубка мира. Несмотря на тёплую погоду, ледовары стадиона «Рекорд» со своей задачей справились на отлично.

— Хочу выразить слова благодарности коллективу заливщиков. Большое им спасибо. Они работали целую неделю. Ночами, как говорится, варили лёд. И вот это свершилось. Ребята тренируются. Довольны, — говорит директор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских.

После обеда стадион «Рекорд» больше похож на бассейн, где впору играть в водное поло, а не в хоккей с мячом. Но такая талая ситуация ледоваров не смущает.

— Маленько водичкой заплывает, но она заодно поры воздушные пропитывает.
— Только на руку?
— Конечно. Это сейчас, наоборот, будет монолитный и качественный лёд, — говорит водитель ледозаливочной машины Сергей Паршин.

Главный тренер бело-синих Андрей Пашкин в свою очередь тоже поблагодарил коллектив ледоваров. Ведь если бы не готовность «Рекорда», то тренировки пришлось бы проводить в хоккейных «коробках», а это крайне нежелательно. Ведь команда уже привыкла к большому льду.

— На мой взгляд, лёд очень хорошего качества. Поэтому ещё раз спасибо им большое. Конечно, с настроением все ребята вышли. Первый выезд у нас в Нижний Новгород на следующей неделе. Поэтому постараемся плодотворно подготовиться к первым матчам, — говорит главный тренер ХК «Байкал-Энергия» Андрей Пашкин.

А они уже не за горами. 2 ноября, в рамках чемпионата России, команда стартует со «Стартом» из Нижнего Новгорода, а 5-го — с кировской «Родиной». Все эти игры будут на выезде. А первая на домашнем льду — 11 ноября — с «Динамо-Казанью».

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