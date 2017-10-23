Мокрый, зато домашний. «Байкал-Энергия» провела первую тренировку на большом льду в Иркутске

Источник: Вести Иркутск

Это первая тренировка «Байкал-Энергии» на большом льду. После возвращения с Кубка мира. Несмотря на тёплую погоду, ледовары стадиона «Рекорд» со своей задачей справились на отлично.

— Хочу выразить слова благодарности коллективу заливщиков. Большое им спасибо. Они работали целую неделю. Ночами, как говорится, варили лёд. И вот это свершилось. Ребята тренируются. Довольны, — говорит директор ХК «Байкал-Энергия» Василий Донских.

После обеда стадион «Рекорд» больше похож на бассейн, где впору играть в водное поло, а не в хоккей с мячом. Но такая талая ситуация ледоваров не смущает.

— Маленько водичкой заплывает, но она заодно поры воздушные пропитывает.

— Только на руку?

— Конечно. Это сейчас, наоборот, будет монолитный и качественный лёд, — говорит водитель ледозаливочной машины Сергей Паршин.

Главный тренер бело-синих Андрей Пашкин в свою очередь тоже поблагодарил коллектив ледоваров. Ведь если бы не готовность «Рекорда», то тренировки пришлось бы проводить в хоккейных «коробках», а это крайне нежелательно. Ведь команда уже привыкла к большому льду.

— На мой взгляд, лёд очень хорошего качества. Поэтому ещё раз спасибо им большое. Конечно, с настроением все ребята вышли. Первый выезд у нас в Нижний Новгород на следующей неделе. Поэтому постараемся плодотворно подготовиться к первым матчам, — говорит главный тренер ХК «Байкал-Энергия» Андрей Пашкин.