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19:05 (мск), источник: Советский спорт

Владимир Плавунов: Лев Яшин неплохо играл в хоккей с мячом

В день рождения (22 октября 1929 года) великого футбольного вратаря Льва Яшина (на фото он в центре) о нем вспоминает Владимир Плавунов, легендарный экс-капитан сборной СССР по хоккею с мячом.

Источник: Советский спорт

— Мы были хорошо знакомы еще с 1977 года, когда Лев Иванович был начальником нашей делегации на чемпионате мира в Норвегии. Футболисты зимой частенько гоняли мяч. И именно на хоккейном поле, а не в коробке. Просили, помнится, у нас коньки и клюшки. Лев Иванович мог и в воротах сыграть и полевым игроком часто бегал. Выглядел очень неплохо. Из других футболистов здорово в бенди играл Игорь Численко. Позже любовь Льва Ивановича к хоккею с мячом не раз подтверждала его жена Валентина Тимофеевна.

Старший администратор сегодняшнего «Динамо» Андрей Плавунов вспоминает, что именно на хоккейном матче отец (Владимир Плавунов) познакомил его с Львом Яшиным: «Это точно было зимой и, кажется, на малой арене “Динамо”. Лев Иванович часто ходил на хоккей с мячом и любил его искренне».

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