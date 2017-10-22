Владимир Плавунов: Лев Яшин неплохо играл в хоккей с мячом
В день рождения (22 октября 1929 года) великого футбольного вратаря Льва Яшина (на фото он в центре) о нем вспоминает Владимир Плавунов, легендарный
В день рождения (22 октября 1929 года) великого футбольного вратаря Льва Яшина (на фото он в центре) о нем вспоминает Владимир Плавунов, легендарный
— Мы были хорошо знакомы еще с 1977 года, когда Лев Иванович был начальником нашей делегации на чемпионате мира в Норвегии. Футболисты зимой частенько гоняли мяч. И именно на хоккейном поле, а не в коробке. Просили, помнится, у нас коньки и клюшки. Лев Иванович мог и в воротах сыграть и полевым игроком часто бегал. Выглядел очень неплохо. Из других футболистов здорово в бенди играл Игорь Численко. Позже любовь Льва Ивановича к хоккею с мячом не раз подтверждала его жена Валентина Тимофеевна.
Старший администратор сегодняшнего «Динамо» Андрей Плавунов вспоминает, что именно на хоккейном матче отец (Владимир Плавунов) познакомил его с Львом Яшиным: «Это точно было зимой и, кажется, на малой арене “Динамо”. Лев Иванович часто ходил на хоккей с мячом и любил его искренне».