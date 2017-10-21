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21:14 (мск), источник: Советский спорт

Ждем огненный российский финал в Юсдале

«Уральский трубник» стал вторым финалистом ExTe Cupen, переиграв шведский «Эребру» со счетом 6:2.

Источник: Советский спорт

В финале в 22.30 по московскому времени уральцы встретятся с «Водником».

Перед полуфинальным матчем «Эребру» — «Уральский трубник» довелось услышать мнение, что шведская команда не только даст бой первоуральцам, но и сможет победить. Наставник «Водника» Сергей Лихачев также довольно высокого мнения был о «Эребру», сказав, что шансы во втором полуфинале 50 на 50.

«Эребру» выделяется в Юсдале среди шведских команд своей боевитостью, организацией игры и зрелыми тактическими действиями. В ночном матче с хозяевами хоккеисты «Эребру» отыгрались со счёта 0:4, и, возможно, именно с «Уральским трубником», а не «Водником» хотели встретиться в полуфинале.

Но все достоинства «Эребру» отчетливо проявляются, когда игра проходит в темпе, выбранном самими шведами. Если игра ускоряется, то у команды возникают проблемы, а хоккеисты «Уральского трубника» играют в более быстрый хоккей.

Надежды «Эребру» на выход в финал были сильно подорваны в первом тайме, который «Уральский трубник» выиграл со счетом 4:1. Подопечные Алексея Жеребкова хорошо настроились на игру и очень уверенно провели первые полчаса. После перерыва характер матча не изменился. В итоге 6:2 — победа первоуральской команды.

После финального свистка спортивный директор «Уральского трубника» Валерий Эйхвальд специально для «Советского спорта» высказал свое мнении о матче с «Эребру» и поделился ожиданиями от финала:

— «Эребру», «Юсдаль», ниже нас и «Водника» по движению, они же не из Элитсерии. В полуфинале мы были быстрее, мобильнее, катание у нас лучше. Заслуженно выиграли, а ещё много не забили, не реализовали много моментов.

— Реализация моментов вызывает беспокойство перед финалом?
— Беспокоит. Давно уже меня беспокоит. Низкая реализация моментов — болезнь нашей команды. Не доводим до конца все эти моменты. Это все относится к исполнительскому мастерству хоккеистов. Не забил, значит, ты недостаточно мастер. У более классных игроков реализация выше.

— Ожидания от финала какие у Вас?
— Сложно сказать. В финале встретятся две равные команды. Кто лучше сможет подготовиться, тот и выиграет. По игрокам? Составы — равные. В «Воднике» есть пару лидеров, но у нас команда ровнее. У «Водника» немного больше времени на восстановление перед финалом, иногда это хорошо, иногда — не очень.

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