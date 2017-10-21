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19:00 (мск), источник: Советский спорт

Тяжелое похмелье «Юсдаля»: «Водник» — в финале ExTe Cupen

Хоккеисты «Водника» вышли в финал ExTe Cupen по хоккею с мячом в Юсдале, разгромив местный клуб 6:3.

Источник: Советский спорт

Хозяева турнира достались «Воднику», что называется, тепленькими. Хоккеисты «Юсдаля» перед полуфиналом провели ночной матч с «Эребру», в котором оставили слишком много сил и эмоций. Хозяева выигрывали 4:0, но не удержали победный счет, ничья 4:4, а по пенальти проиграли 1:2 и вышли на «Водник».

Сэкономить силы перед полуфиналом «Юсдаль» никак не мог. Переполненные трибуны, сумасшедшая поддержка, заставили хоккеистов выложиться полностью. Для болельщиков «Юсдаля» именно этот матч, судя по всему, был самым важным, так как на полуфинал пришло меньше народа.

Матч с «Эребру» завершился в 3.30 по местному времени, а в 15:00 игра с «Водником», который превосходит «Юсдаль» в классе. «Похмелье» после ночного матча получилось для хозяев тяжелым. Александр Антонов забил мяч уже на 35-й секунде, ко второй минуте 2:0, а к перерыву — 5:0. Итоговый счет 6:3 в пользу «Водника».

Сразу после матча главный тренер «Водника» Сергей Лихачев специально для «Советского спорта» прокомментировал итоги полуфинала с «Юсдалем»:

— Мы очень хорошо отнеслись к сопернику. Уровень команд — разный. Но любого соперника, как я говорю, надо уважать, надо уважать своей игрой. Хотелось, чтобы соперник зашел в раздевалку и сказал, что проиграли самому «Воднику». Поэтому мы настраивали ребят на хорошую игру. Получилось в первом тайме. Затем мы сделали практически замены, чтобы все поучаствовали в матче. Мне не понравилось, что второй темп потерялся совершенно. Ребятам даем время, чтобы они проявили себя, а некоторые просто не оправдывают надежд. Надо подумать некоторым о своей игре, в том числе и опытным хоккеистам.

— В финале кого ждете?
— Тяжело сказать, шансы во втором полуфинале 50 на 50. Но думаю, что «Уральский трубник» сумеет одолеть соперника, чтобы получился русский финал.

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