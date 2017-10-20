«Уральский трубник» сделал шаг к выходу из группы

Источник: Советский спорт

Подопечные Алексея Жеребкова также как и «Водник» выиграли со счётом 5−1, только все мячи в игре «Уральский трубник» — АИК были забиты в первом тайме.

После победы над АИКом первоуральцы занимают в своей группе второе место, но чтобы гарантировать себе место в полуфинале команде из Первоуральска в заключительном матче необходимо не проиграть «Воднику», который обеспечил себе место в плей-офф.

Правда, матч «Водник» — «Уральский трубник» состоится после того, как будет сыграна встреча АИК — «Теллус». И если «Теллус», представитель Элитсерии не сможет победить команду Рината Шамсутова, то первоуральцы независимо от результата матча с «Водником» также попадут в полуфинал.

После матча «Уральский трубник» — АИК полузащитник российской команды Максим Ширяев рассказал корреспонденту sovsport.ru, почему удалось сыграть лучше, чем в стартовом поединке, и как удалось переключиться с Кубка мира на ExTe Cupen.

— Максим, судя по игре с АИКом, успели провести работу над ошибками после матча с «Теллусом».

— Да, поговорили с тренерами, они указали на наши ошибки, и в матче с АИКом удалось получше всё сделать. К тому же погодные условия сегодня лучше, лёд понакатистее. Комбинационная игра неплохо получалась.

— Матч с «Теллусом» закончился поздно ночью, удалось восстановиться к игре с АИКом?

— Времени на восстановление было очень мало. Кто-то успел выспаться, кто-то — нет. Но сумели собраться и нормально провести игру.

— Тяжело было после Кубка мира сразу переключиться на этот турнир в Юсдале?

— Не особо. Здесь почти такой же турнир, как в Сандвикене, только сейчас играем на улице. Игра в зале, конечно, отличается, да и уровень соперников сейчас немного другой.