Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вкладчикам пообещали вернуть «советские» накопления -СМИ
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев0
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь3
Амур2
Хоккей. НХЛ
21.10
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21.10
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.10
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.10
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.10
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21.10
Анахайм Дакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Даллас Старз5
Все события
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Российский футбол уходит в отрыв
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Секс сокращает жизнь
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
7«Локомотив» не удержал победу в Тирасполе
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
18:38 (мск), источник: Советский спорт

«Водник» вышел в полуфинал

Второй игровой день ExTe Cupen начался с уверенной победы «Водника» над шведским «Теллусом».

Источник: Советский спорт

Подопечные Сергея Лихачёва выиграли со счётом 5−1 и досрочно вышли в полуфинал турнира.

Одним из лучших игроков матча стал нападающий «Водника» Евгений Дергаев. Он забил два мяча в ворота «Теллуса» и сделал одну результативную передачу. Сразу после финального свистка капитан «Водника» ответил на вопросы корреспондента sovsport.ru:

— Евгений, с победой. Сегодня «Водник» выглядел увереннее и интереснее, чем во вчерашнем матче с АИКом…
— Первая игра с АИКом получилась скомканная. Мы приехали в Юсдаль после тренировочного сбора в Эдсбюне, где в спаррингах у нас там были соперники, скажем так, по силам нам. Вчера поэтому мы не нашли своей игры. Сегодня по проще немного всё вышло. Разобрали матч с АИКом, причём, жёстко разобрали некоторые моменты, поэтому с «Теллусом» интереснее сыграли, двигались лучше.

— Ключевой эпизод матча с «Теллусом», когда при счёте 2−1, «Воднику» удалось забить третий мяч?
— Думаю, да. В этом эпизоде хорошо сыграл Саша Насонов. Разобрался и дал пас уже на пустые ворота. До этого мы повели два мяча, конечно, успокоились, а после пропущенного мяча возникла у нас нервозность. Когда забили третий, снова почувствовали уверенность, установили контроль над игрой и довели матч до победы.

— «Водник» досрочно вышел в полуфинал. Обращаете внимание, с какой командой там придётся встретиться?
— Нам без разницы с кем играть в полуфинале. Мы приехали сюда побеждать, в первую очередь. Не будем никого выбирать себе в соперники.

 Взгляд из Петербурга: "Победа «Спартака» со счетом 5:1 – не историческое достижение"
«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Касаткина вышла в финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Федерация футбола Беларуси требует ФИФА завести дело на «Зенит»
Фигуристы Боброва и Соловьев идут вторыми на Гран-при России
Конте и Клопп: грозит ли им отставка? Анонс 9-го тура АПЛ
Стадион «Зенита» подорожал ещё на 113,5 млн рублей
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь