«Водник» вышел в полуфинал

Источник: Советский спорт

Подопечные Сергея Лихачёва выиграли со счётом 5−1 и досрочно вышли в полуфинал турнира.

Одним из лучших игроков матча стал нападающий «Водника» Евгений Дергаев. Он забил два мяча в ворота «Теллуса» и сделал одну результативную передачу. Сразу после финального свистка капитан «Водника» ответил на вопросы корреспондента sovsport.ru:

— Евгений, с победой. Сегодня «Водник» выглядел увереннее и интереснее, чем во вчерашнем матче с АИКом…

— Первая игра с АИКом получилась скомканная. Мы приехали в Юсдаль после тренировочного сбора в Эдсбюне, где в спаррингах у нас там были соперники, скажем так, по силам нам. Вчера поэтому мы не нашли своей игры. Сегодня по проще немного всё вышло. Разобрали матч с АИКом, причём, жёстко разобрали некоторые моменты, поэтому с «Теллусом» интереснее сыграли, двигались лучше.

— Ключевой эпизод матча с «Теллусом», когда при счёте 2−1, «Воднику» удалось забить третий мяч?

— Думаю, да. В этом эпизоде хорошо сыграл Саша Насонов. Разобрался и дал пас уже на пустые ворота. До этого мы повели два мяча, конечно, успокоились, а после пропущенного мяча возникла у нас нервозность. Когда забили третий, снова почувствовали уверенность, установили контроль над игрой и довели матч до победы.