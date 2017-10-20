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17:45 (мск), источник: Р-Спорт

«Водник» одержал вторую победу на международном турнире по хоккею с мячом в Швеции

Архангельский «Водник» одержал вторую победу на международном турнире по бенди в Швеции, обыграв стокгольмский «Теллус».

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды.

«Водник» одержал две победы в двух матчах и в заключительной встрече группового этапа сыграет в пятницу с другим клубом из России — «Уральским трубником».

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