Сегодня годовщина трагедии.
«Водник» одержал вторую победу на международном турнире по хоккею с мячом в Швеции
Архангельский «Водник» одержал вторую победу на международном турнире по бенди в Швеции, обыграв стокгольмский «Теллус».
Архангельский «Водник» одержал вторую победу на международном турнире по бенди в Швеции, обыграв стокгольмский «Теллус».
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды.
«Водник» одержал две победы в двух матчах и в заключительной встрече группового этапа сыграет в пятницу с другим клубом из России — «Уральским трубником».