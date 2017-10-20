ХКМ «Байкал-Энергия» не может приступить к тренировкам из-за неготовности льда

«Внешне-то выглядит, будто лёд есть, но он слишком тонкий. Я не знаю почему, никогда такого не было. Всегда раньше были перепады: пусть днём и тепло, но мы ночью успевали сделать корочку, и с утра команда могла кататься, примерно до обеда. А сейчас и по ночам нет минусовых температур. Нам надо хотя бы градусов 7−10 мороза ночью», — передаёт слова заместителя директора клуба Леонида Князькова корреспондент «Чемпионата» Ника Песчинская.



«Мы вот уже который день ведём работы, морозим, расходуем электроэнергию, а результата пока нет. Все мы видим, какая погода на улице. Если на такой тонкий слой, как сейчас, выпустить комбайн и начать строгать, то он может повредить трубки, и мы останемся вообще без искусственного льда. Нужно наморозить хотя бы несколько сантиметров. В воскресенье вечером попробуем выпустить машину на лёд. Если это получается, то ночью в воскресенье лёд будем готовить, чтобы в понедельник команда провела ледовую тренировку. Если этого не происходит — будем садиться, думать, что делать дальше. Возможно, вернёмся опять в “коробку”. Прогноз очень хороший для обывателей, но очень неблагоприятный для подготовки льда. В воскресенье обещают до “+15” и солнце. Но если мы “схватим” побольше корочку, то вот эти “+15”, может быть, два-три сантиметра льда и растопят, но всё равно не должна трава вылезти», — сказал директор клуба Василий Донских.



«Вчера у нас была кросс, сегодня силовая тренировка. В понедельник с утра планируем выйти на лёд. Если нет… Обратно в “коробку” возвращаться мы не хотим, это нарушит всю подготовку. Мы уже освоились на большом льду. Пока команда тренируется “на земле”, в ожидании большого льда. Как этот перерыв скажется на подготовке команды? Смотря как долго он продлится. Если затянется — то, конечно, это очень нехорошо. А если будет лёд на следующей неделе, то всё не так страшно», — сообщил главный тренер «Байкала-Энергии» Андрей Пашкин.