Как ежики — в тумане

Источник: Советский спорт

Сложно было рассмотреть игру АИКа с «Водником», а также встречу «Теллуса» и «Уральского трубника».

Начался турнир с красочного торжественного открытия с фейерверками и салютом, вот вам преимущество открытого стадиона. Затем хозяева турнира ожидаемо выиграли у «Густавсберга» со счётом 3:1. Михаил Свешников за «Юсдаль» не играл, он продолжает восстанавливаться после операции на колене.

А вот после первого тайма матча АИК — «Водник» запахло сенсацией. Команда третьего по силе шведского дивизиона выигрывала у представителя российской Суперлиги со счетом 2:1. Играющий тренер АИКа Ринат Шамсутов умело дирижировал на поле действиями своих партнёров по команде, и сам в одиночку не раз накручивал защиту «Водника». После перерыва подопечные Сергея Лихачёва серьёзно взялись за дело, вышли вперед 4:2, но умудрились пропустить, и концовка получилась неспокойной. К тому же, во второй половине тайма над полем спустился туман, и мяч стал плохо виден.

В матче «Эребру» — «Строитель» туман рассеялся, но игра российской команды также оставляла желать лучшего. В итоге подопечные Павла Франца уступили со счетом 1:5.

Заключительная встреча первого игрового дня, началась, когда в Юсдале уже наступила пятница. Она тоже прошла в тумане. Фигурки хоккеистов в красной («Уральский трубник»), и желтой («Теллус») форме периодически выскакивал к воротам друг друга. Представитель шведской Элитсерии повёл 2:0, к перерыву клуб российской Суперлиги сравнял счет 2:2.

Во втором тайме первоуральцы вышли вперёд, затем не реализовали два выхода один на один с вратарём, за что и поплатились. Не только упустили победу в основное время на первой добавленной минуте, но и проиграли в серии пенальти 1:2.

Расписание и результаты матчей ExTe Cupen 2017.

Четверг 19 октября (время московское).

20:30 «Юсдаль» — «Густавсберг» — 3:1 (2:1).

22:40 АИК — «Водник» — 3:4 (2:1).

00:20 «Эребру» — «Строитель» — 5:1 (2:1).

02:00 «Теллус» — «Уральский трубник» — 3:3 (2:2) по пенальти 2:1.

Пятница 20 октября.

15:20 «Водник» — «Теллус».

17:00 «Уральский трубник» — АИК.

18:40 «Юсдаль» — «Строитель».

20:20 «Густавсберг» — «Эребру».

22:00 АИК — «Теллус».

23:40 «Водник» — «Уральский трубник».

01:20 «Строитель» — «Густавсберг».

03:00 «Юсдаль» — «Эребру».

Суббота 21 октября.

Полуфиналы.

16:00 Группа Трукс 1 — Группа ЭксТе 2.

17:40 Группа ЭксТе 1 — Группа Трукс 2.

Финал.