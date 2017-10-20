Хоккеисты «Енисея» остались без льда

Красноярский «Енисей» остался без льда. Подготовка к Кубку России сорвана. Хоккеисты только вернулись из Швеции, мы записали интервью с главным тренером Сергеем Ломановым на стадионе «Локомотив» — это теперь домашняя площадка «Енисея». Наставник был немало удивлён, когда увидел, в каком состоянии находится стадион, хотя у чиновников был год, чтобы привести всё в порядок. Сейчас «Енисею» тренироваться негде.



«Надеюсь, недоразумение случилось, что мы не имеем льда в это время. Нам обещали самый крайний срок — 15 октября. Я помню 96 год, когда мы стелили свой лёд; приехал шведский специалист и мы сами прокладывали трубки, за три месяца управились, подключение произошло через три месяца», — сказал главный тренер ХК «Енисей» Сергей Ломанов.





