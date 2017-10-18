Друзья возвращаются в Юсдаль

Источник: Советский спорт

В турнире примут участие три российских клуба — «Водник», «Уральский трубник» и «Строитель».

С 1974 по 2008 год в Юсдале, как известно, проходил Кубок мира. Возможно, он проводился бы там ещё какое-то время, но в октябре 2008 года прямо перед полуфиналами на стадионе растаял лёд. Кубок мира мгновенно свернулся и переехал в крытую арену в Эдсбюне, где и доиграли тот турнир.

Хорошо помню день 28 октября 2008 года. Для жителей Юсдаля и работников стадиона Кубок мира был не просто турниром, а потому отъезд стал для них настоящей личной драмой. Город жил Кубком мира, создавал условия и атмосферу, которую до сих пор вспоминают российские болельщики. Ночные, называемые ещё пьяные, матчи особенно полюбились сердцу россиян.

В Сандвикене, где ныне проводится Кубок мира, такого раздолья, как в Юсдале, нет. Поэтому и существует ностальгия по турниру, который привлекал публику не только хоккеем, но и тем, что происходило на трибунах и вокруг стадиона.

По словам Михаила Свешникова, с которым удалось пообщаться на Кубке мира в Сандвикене, и который помогает организаторам турнира в Юсдале, на ExTe Cupen запланирована торжественная церемония открытия, а также постараются воссоздать ту атмосферу, которой славился юсдалевский Кубок мира.

То что в Юсдале ждут турнир и серьёзно к нему готовятся, сомнений нет никаких. На официальном сайте ExTe Cupen давно был запущен обратный отсчёт, а главная статья называется «Долгожданный Кубок!». И пролог этой статьи звучит так: «В мире бенди есть много друзей, которые в конце октября много лет принимали участие в Кубке мира в Юсдале, и которым не хватает такого турнира. В этом году настало время для розыгрыша нового кубка».

На сайте в режиме реального времени можно увидеть, в каком состоянии находится состояние ледового поля. Это, на самом деле, важный момент, так как стадион в Юсдале — открытый, а с погодой пока не очень везёт. В Швеции сейчас достаточно тепло и идут дожди. Но хоккеисты местной команды уже тренировались на поле, так что турнир состоится обязательно.

Отдельный материал на сайте турнира посвящён архангельскому «Воднику». Вспоминаются три подряд финала Кубка мира с 2002 по 2004 год, эпические битвы «Водника» с «Сандвикеном». В 2002-м выиграли шведы, на следующий год россияне взяли реванш, а в 2004 году «Водник» в решающем матче обыграл «Сандвикен» со счётом 8−5, и этот финал назван одним из лучших в истории.

В составе «Водника» на ExTe Cupen приехали герои того финала. Юрий Погребной, Максим Чермных и Александр Тюкавин. Ещё шведы помнят Дмитрия Логинова, который сезон 2004/05 провёл в «Юсдале», а этим летом после долгих странствий вернувшийся в «Водник».

В сезоне 2004/05 вместе с Логиновым в «Юсдале» играл ещё Александр Усов, выступающий сейчас за «Уральский трубник». Первоуральцы после вылета в четвертьфинале Кубка мира 2017 провели в Сандвикене две тренировки и сегодня переезжают в Юсдаль.

«Уральский трубник» своего наивысшего достижения в самом престижном клубном турнире добился именно в Юсдале в 2007 году, дойдя до полуфинала, где обидным образом по пенальти уступил «Эдсбюну». Десять лет назад за первоуральцев играли Дмитрий Разуваев, Вячеслав Маркин, Сергей Почкунов и Александр Воронковский, которые и сейчас в строю. Играл тогда и Олег Хайдаров — ныне один из тренеров команды, а Алексей Жеребков — главный тренер «Уральского трубника», в 2007-м был помощником Михаила Юрьева.

В сыктывкарском «Строителе» другом, который возвращается в Юсдаль, является главный тренер Павел Франц — известная и популярная личность в Швеции. «Строитель», кстати, едет, как говорится, не с пустыми руками. Запланировано подписание договора о сотрудничестве между клубами «Строитель» и «Юсдаль».

В общем, на ExTe Cupen планируется много всего интересного, и за ним стоит последить. А помогать вам в этом будет sovsport.ru.

В турнире участвует 8 клубов, которые разбиты на две группы. По две лучшие команды по итогам группового этапа выходят в полуфинал.

Группа Трукс: АИК (Стокгольм, Швеция), «Теллус» (Стокгольм, Швеция), «Уральский трубник» (Первоуральск, Россия), «Водник» (Архангельск, Россия).

Группа ЭксТе: «Густавсберг» (Стокгольм, Швеция), «Строитель» (Сыктывкар. Россия), «Эребру» (Швеция), «Юсдаль» (Швеция).

Расписание матчей ExTe Cupen

Четверг, 19 октября

19:30 Торжественное открытие турнира.

20:30 «Юсдаль» — «Густавсберг»

22:40 АИК — «Водник»

00:20 «Эребру» — «Строитель»

02:00 «Теллус» — «Уральский трубник».

Пятница, 20 октября

15:20 «Водник» — «Теллус»

17:00 «Уральский трубник» — АИК

18:40 «Юсдаль» — «Строитель»

20:20 «Густавсберг» — «Эребру»

22:00 АИК — «Теллус»

23:40 «Водник» — «Уральский трубник»

01:20 «Строитель» — «Густавсберг»

03:00 «Юсдаль» — «Эребру».

Суббота, 21 октября

Полуфиналы

16:00 Группа Трукс 1 — Группа ЭксТе 2

17:40 Группа ЭксТе 1 — Группа Трукс 2.

Финал