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11:26 (мск), источник: Советский спорт

Кубок мира. Послевкусие

Послевкусие — наиболее важный фактор в оценке характера и качества вина (Из кулинарного словаря).

Источник: Советский спорт

Каждый раз после окончания Кубка мира многие журналисты и болельщики, замученные четырехдневным бендийным нон-стопом, думают, что эта поездка в Сандвикен точно последняя. Сандвикен — город маленький, исхожен уже вдоль и поперек. К полуфиналам и финалу, когда, казалось, начинается все самое интересное, на хоккей с мячом становится тяжело смотреть, ты перестаешь его понимать, а у игроков на решающие матчи просто не остается сил.

Но с приходом весны следующего года снова появляется желание поехать на Кубок мира, покупаются билеты и бронируются гостиницы, а осенью в Сандвикене в пресс-ложе или на трибуне «Йоранссон Арены» ты видишь, в основном, те же лица, а шведы говорят: «Welcome!».

Попытаемся разобраться с чувствами, которые испытываешь на следующий день после финала Кубка мира 2017, и мыслями, возникающими после увиденного на турнире.

Решающий матч «Енисей» — «Сандвикен» своей умопомрачительной развязкой, безусловно, выбивается из серии рутинных финалов последних лет, и заставляет поверить в особую магию турнира.

Кубок мира проводится в «Йоранссон Арене» с 2009 года, и хозяева никак не могли выиграть турнир. Не должны были и в этот раз, исходя из событий, происходивших на поле. Как «Сандвикену» удалось все-таки выйти сухим из воды в полуфинале и финале, в матчах со «СКА-Нефтяником» и «Енисеем», которые на турнире по игре смотрелись явно сильнее хозяев, понять невероятно сложно.

Если анализировать решающие матчи, то причины поражений наших клубов найти можно. Например, хабаровчане с «Сандвикеном» сыграли довольно однообразно, в основном надеясь на феноменальные способности Максима Ишкельдина. А «Енисей» в концовке финала допустил слишком много ошибок. Капитан красноярцев Юрий Викулин в разговоре с корреспондентом sovsport.ru после матча так и сказал, что проиграли сами из-за своих ошибок.

После финального матча по дороге в раздевалку «Енисея» встретил полузащитника красноярцев Алана Джусоева, который шел на допинг-контроль. Успели переброситься только парой фраз, Алан спросил: «Не напоминает ли это финал чемпионат мира?».

Напомним, ЧМ-2017 также проводился в Сандвикене на льду «Йоранссон Арены». В финале встречались сборные Швеции и России. Наши вели 3−1 к перерыву. Но во втором тайме шведы сравняли счет, а на первой минуте, добавленной к основному времени матча, Адам Гильям забил золотой гол. Это было 5 февраля, чуть болеше восьми месяцев назад.

Что же случилось в финале Кубка мира-2017? Вновь наши против шведов, но только в финале самого престижного клубного турнира. «Енисей» во втором тайме повел 3−1, на последних секундах основного времени Даниэль Моссберг сравнял счет 3−3, а в овертайме Даниэль Берлин с пенальти забил решающий мяч.

Вот такая получается бендийная магия последних минут финальных матчей на «Йоранссон Арене».

Хоккей с мячом, да, и все игровые виды спорта, прежде всего, привлекают интерес именно такими матчами. А Кубок мира тем и интересен, что является самым непредсказуемым турниром в хоккее с мячом, а делает его таким, судя по всему, именно регламент проведения турнира с минимальным количеством времени на отдых между играми и максимальным количеством матчей, проведенных за четыре дня. Возникает вопрос: «Стоит ли что-то менять в структуре Кубка мира?».

Вопрос этот неслучаен и постоянно возникает в последние годы. В этот раз тему изменения формата Кубка мира поднял главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев, который предлагает проводить групповой этап в разных городах. Может даже в России, в Москве и Ульяновске. Или, когда достроят крытую арену в Красноярске, то в этом сибирском городе и Кемерове.

Автор этих строк также придерживается мнения, что формулу надо менять. Но мое предложение, это проведение группового этапа в четырех городах Швеции, где есть крытые арены. Четыре группы играют в разных городах, а затем команды, вышедшие в четвертьфинал, собираются в одном городе и по системе плей-офф определяют победителя. Продолжительность турнира увеличится всего на один день. Начинать Кубок мира тогда надо в среду, а не в четверг, как сейчас. Но на следующий год, похоже, ничего не изменится.

Завершим тему Кубок мира 2017, который выиграл «Сандвикен». Хозяева заслужили победу, но она все-таки соткана не только из характера хоккеистов, мастерства поигравших в России Отена, Берлина, Сэфстрема, Моссберга и Эдлунда, удачного тренерского дебюта Мюрена. В ней, в этой победе, есть еще и кусочек той особой магии турнира, благодаря которой ты знаешь, что в следующем году ты обязательно приедешь на Кубок мира, хотя сейчас после четырех дневного бейндийного нон-стопа тебе этого совсем не хочется.

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