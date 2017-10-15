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19:02 (мск), источник: ТАСС

Шведский «Сандвикен» обыграл «Енисей» и в третий раз выиграл Кубок мира по хоккею с мячом

ТАСС, 15 октября. Шведский клуб «Сандвикен» в овертайме победил красноярский «Енисей» со счетом 4:3 и стал победителем Кубка мира по хоккею с мячом, который завершился в городе команды-победителя — Сандвикене.

По ходу турнира до финального матча «Енисей» не потерпел ни одного поражения.

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Другой российский клуб — хабаровский «СКА-Нефтяник» — проиграл в полуфинале. «Уральский трубник» из Первоуральска и иркутский «Байкал-Энергия» завершили выступление на стадии четвертьфинала.

«Сандвикен» в третий раз стал чемпионом турнира (1974, 2002, 2017). «Енисей» четыре раза выигрывал турнир (1983, 1984, 2011, 2015). Кубок мира с 2009 года неизменно проводится Сандвикене.

Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980-м он получил статус Кубка мира. В прошлом году обладателем трофея стал шведский «Вестерос».

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