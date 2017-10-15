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18:11 (мск), источник: Советский спорт

Михаил Юрьев: Почему «СКА-Нефтяник» постоянно играет ночью?

После поражения в полуфинале Кубка мира от «Сандвикена» (2:3) на вопросы «Советского спорта» ответил наставник «СКА-Нефтяника».

Источник: Советский спорт

— Скажу по сетке турнирной. Предыдущие два года одно и тоже творилось. Мы все время играем в группах С или D, а они самые ночные. Мы постоянно проводим свои матчи по ночам, а затем — утренний полуфинал. Я сейчас без эмоций после полуфинального матча. Мне кажется, нужно что-то менять. У меня есть предложение — Кубок мира можно проводить в двух странах примерно в таком же формате с таким же количеством команд. Посмотрите, на трибунах мало зрителей. От этого надо отталкиваться. Для кого проводится турнир? Я предлагаю проводить в двух городах одновременно, расположенных в ста километрах друг от друга. Можно будет и в России играть, когда построят крытый стадион в Красноярске. Групповой этап тогда, к примеру, будет в Кемерове и Красноярске, финальный этап — в Швеции.

— Что скажете по игре?
— Мы проиграли только по счету. «СКА-Нефтяник» сильнее «Сандвикена», и первая наша встреча это показала. Нам, наверное, удачи немного не хватило, чтобы победить. Я считаю, что мы были быстрее соперника. Но когда оставалось меньше времени, в наших действиях преобладали эмоции, это такая черта российская. Но и при этом были хорошие шансы, чтобы сравнять счет.

— В этом году вы привлекли тренера по физподготовке. Решение оправдало себя?
— Мы каждый год приближаемся к Кубку мира. В плане физики мы довольно серьезно прибавили.

— Совсем скоро — «Финал четырех» Кубка России…
— Эмоционально будет тяжело восстанавливаться. Мы должны были здесь быть в финале.

— Мне кажется, что в концовке встали обе команды, темп резко упал.
— Темп в нашей игре упал из-за того, что было два удаления подряд, мы вынужденно отошли в оборону.

— У «Енисея» будут проблемы в финале с «Сандвиенком»?
— Думаю, что нет. «Енисей» выиграет. У «Сандвикена» нет резерва, чтобы усилить игру.

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