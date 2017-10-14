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16:25 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Нефтяник» завершил групповой этап Кубка мира по бенди победой над «Венерсборгом»

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Хабаровский «СКА-Нефтяник» нанес поражение шведскому «Венерсборгу» в заключительном матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом, который проходит в Сандвикене (Швеция), и вышел в плей-офф турнира с первого места.

Встреча группы D, состоявшаяся в субботу, завершилась победой российской команды со счетом 3:1. Голы в составе победителей на свой счет записали Артем Бондаренко, Янис Бефус и Денис Лапшин.

«СКА-Нефтяник» ранее на групповом этапе победил «Сандвикен» (4:3) и «Сириус» (4:1) и занял первое место в квартете D. Соперник российской команды по ¼ финала станет известен позднее.

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