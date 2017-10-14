Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«СКА-Нефтяник» завершил групповой этап Кубка мира по бенди победой над «Венерсборгом»
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Встреча группы D, состоявшаяся в субботу, завершилась победой российской команды со счетом 3:1. Голы в составе победителей на свой счет записали Артем Бондаренко, Янис Бефус и Денис Лапшин.
«СКА-Нефтяник» ранее на групповом этапе победил «Сандвикен» (4:3) и «Сириус» (4:1) и занял первое место в квартете D. Соперник российской команды по ¼ финала станет известен позднее.