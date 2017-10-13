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19:04 (мск), источник: Советский спорт

«Байкал-Энергия» после группы смерти будет жить

Иркутская «Байкал-Энергия» победила «Ветланду» со счетом 4−2 и стала первой командой, которая вышла в четвертьфинал турнира.

Источник: Советский спорт

«Байкал-Энергию» можно смело назвать главным открытием группового этапа Кубка мира. Команду многие успели списать со счетов, и прогнозировали ей не выход из группы, учитывая отсутствие двух лидеров и очень сильный состав группы А. Однако еще не закончился второй день турнира, а Иркутск уже ждет своего соперника по четвертьфиналу.

После матча с «Ветландой» секретами успеха «Байкал-Энергии» специально для sovsport.ru поделился спортивный директор иркутского клуба Владимир Янко.

— Дело в том, что «Байкал-Энергия» становится командой, а до Кубка мира такого не наблюдалось. «Байкал-Энергия» многие годы базировалась на других принципах, на других хоккейных понятиях. А сейчас, может и мое прошлогоднее присутствие в Иркутске сказалось, и с приходом в клуб Андрея Пашкина команда меняется. Вы же видите, совершенно другая игра. У нас восемь новых хоккеистов, еще изменилась игровая философия. Да, команда по-прежнему называется «Байкал-Энергия», но это уже совсем другая команда. Но что самое приятное для меня, ребята растут от игры к игре в тактическом плане и остальных компонентах. Молодцы!

— А на каких принципах строится новая команда?
— В первую очередь, конечно, на коллективных действиях. Не секрет, что я сторонник школы именно коллективных действий. Мои команды всегда играли коллективно и добавляли индивидуально мастерство. Я не вижу оснований что-то менять в этом плане. Именно эти принципы мы прививаем сейчас ребятам. Когда к нам вольются еще такие игроки, как Евгений Иванушкин и Александр Егорычев, то, думаю, мы мощь в атаке возрастет. А это совсем другое дело. Смотрите сколько у нас моментов, но мы их не реализовали, не хватает еще умения. А мастерство таких хоккеистов, как Иванушкин, позволяет играть уже на другом уровне.

— Можно сказать, что вчера «Вестерос», что сейчас «Ветланду» вы переиграли тактически, побив шведов их же оружием?
— Да, я вот только что ребятам сказал. Вы понимаете, что шведов переиграть тактически очень сложно. Но когда мы переигрываем их, это говорит о многом. Ребята — молодые, растут прямо на глазах. Радуют действия в защите, мы полностью перестроили оборону, и не сейчас, не завтра, но это будет хорошая, очень серьезная команда.

— «Байкал-Энергия» досрочно вышла в плей-офф, в четвертьфинале вам важно с кем играть?
— Понимаете, мы же приехали сюда не выигрывать. Просто столкнувшись с очень непростой ситуацией, хотелось ее перебороть. И когда ты эту ситуацию переборол на турнире с лучшими шведскими командами, это очень здорово. Откровенно говоря, мне хотелось, чтобы мы попали на «Виллу». Замечательная команда, играет великолепно, с ними будет очень интересно. А с «Енисеем» мы еще наиграемся.

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