«Байкал-Энергия» после группы смерти будет жить

Источник: Советский спорт

«Байкал-Энергию» можно смело назвать главным открытием группового этапа Кубка мира. Команду многие успели списать со счетов, и прогнозировали ей не выход из группы, учитывая отсутствие двух лидеров и очень сильный состав группы А. Однако еще не закончился второй день турнира, а Иркутск уже ждет своего соперника по четвертьфиналу.

После матча с «Ветландой» секретами успеха «Байкал-Энергии» специально для sovsport.ru поделился спортивный директор иркутского клуба Владимир Янко.

— Дело в том, что «Байкал-Энергия» становится командой, а до Кубка мира такого не наблюдалось. «Байкал-Энергия» многие годы базировалась на других принципах, на других хоккейных понятиях. А сейчас, может и мое прошлогоднее присутствие в Иркутске сказалось, и с приходом в клуб Андрея Пашкина команда меняется. Вы же видите, совершенно другая игра. У нас восемь новых хоккеистов, еще изменилась игровая философия. Да, команда по-прежнему называется «Байкал-Энергия», но это уже совсем другая команда. Но что самое приятное для меня, ребята растут от игры к игре в тактическом плане и остальных компонентах. Молодцы!

— А на каких принципах строится новая команда?

— В первую очередь, конечно, на коллективных действиях. Не секрет, что я сторонник школы именно коллективных действий. Мои команды всегда играли коллективно и добавляли индивидуально мастерство. Я не вижу оснований что-то менять в этом плане. Именно эти принципы мы прививаем сейчас ребятам. Когда к нам вольются еще такие игроки, как Евгений Иванушкин и Александр Егорычев, то, думаю, мы мощь в атаке возрастет. А это совсем другое дело. Смотрите сколько у нас моментов, но мы их не реализовали, не хватает еще умения. А мастерство таких хоккеистов, как Иванушкин, позволяет играть уже на другом уровне.

— Можно сказать, что вчера «Вестерос», что сейчас «Ветланду» вы переиграли тактически, побив шведов их же оружием?

— Да, я вот только что ребятам сказал. Вы понимаете, что шведов переиграть тактически очень сложно. Но когда мы переигрываем их, это говорит о многом. Ребята — молодые, растут прямо на глазах. Радуют действия в защите, мы полностью перестроили оборону, и не сейчас, не завтра, но это будет хорошая, очень серьезная команда.