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18:25 (мск), источник: ТАСС

ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском Венерсборге

ТАСС, 13 октября. Шведский Венерсборг примет чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года, который был перенесен из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Соревнования пройдут с 24 января по 5 февраля. Планируется, что в турнире примут участие представители 18 стран.

«Мы уверены, что чемпионат мира в Венерсборге будет проведен на безукоризненно высоком уровне, как и в 2013 году, — сказал президент Федерации хоккея с мячом Швеции Стиг Бертильссон.

В августе ФХМР объявила о переносе чемпионата мира 2019 года из Иркутска в другой город. Решение связано с задержкой введения в строй крытой ледовой арены «Байкал». В последний раз Венерсборг принимал чемпионат мира по хоккею с мячом в 2013 году, тогда победителем турнира стала сборная России.

Чемпионат мира по бенди 2018 года пройдет в России и Китае. Хабаровск примет матчи группы А, в которую входят восемь сильнейших сборных, а Харбин — группы В, в которую входят все остальные. Игры группы А пройдут с 29 января по 4 февраля.

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