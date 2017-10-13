ЧМ-2019 по бенди, перенесенный из Иркутска, пройдет в шведском Венерсборге

Соревнования пройдут с 24 января по 5 февраля. Планируется, что в турнире примут участие представители 18 стран.

«Мы уверены, что чемпионат мира в Венерсборге будет проведен на безукоризненно высоком уровне, как и в 2013 году, — сказал президент Федерации хоккея с мячом Швеции Стиг Бертильссон.

В августе ФХМР объявила о переносе чемпионата мира 2019 года из Иркутска в другой город. Решение связано с задержкой введения в строй крытой ледовой арены «Байкал». В последний раз Венерсборг принимал чемпионат мира по хоккею с мячом в 2013 году, тогда победителем турнира стала сборная России.