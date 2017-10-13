«Байкал-Энергия» победил «Вестерос» в стартовом матче Кубка мира по хоккею с мячом

Иркутская «Байкал-Энергия» выступает в группе А вместе со шведскими клубами «Эдсбюн», «Вестерос» и «Ветланда». В следующем матче иркутяне сыграют против «Ветланда» в пятницу.

Ранее на турнире хабаровский «СКА-Нефтяник» победил «Сандвикен» со счетом 4:3 в стартовом матче. Другими соперниками «СКА-Нефтяника» по группе стали шведские «Венерсборг» и «Сириус», с которым российский клуб встретится в следующей игре.

Первоуральский клуб «Уральский трубник» на старте турнира сыграл вничью со шведским «Болльнесом» (2:2), также с ничьей стартовал красноярский «Енисей», не выявивший победителя в матче против шведского клуба «Вилла-Лидчепинг» — 2:2. В следующем туре «Уральский трубник» сыграет с финским клубом «Вейтера», а затем со шведским «Брубергом». «Енисей» свой следующий матч проведет против шведского «Хаммарбю».

Турнир завершится 15 октября. Победитель соревнований определится по итогам матчей плей-офф.