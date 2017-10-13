«СКА-Нефтяник» одержал волевую победу над «Сандвикеном»

— Мы после завершения первого этапа Кубка России не имели возможности играть контрольные матчи. Поэтому для первого раза получилось неплохо. Хотелось бы получше, но сказалось предстартовое волнение, ошибки были в наших действиях. Но в целом, я думаю, мы провели неплохой матч. Отдали, конечно, много сил, однако все равно он пойдет на пользу.

— От соперника ждали именно такой игры или «Сандвикен» сумел вас чем-то удивить?

— Да, именно такой игры. Мы с ними играли товарищеский матч полтора месяца назад, в действиях «Сандвикена» ничего не изменилось по сравнению с той встречей. Просто в тот раз они были немного больше накатаны. Мы тогда только приехали в Швецию на сбор, практически не катались, четыре раза потренировались на льду и сыграли. Зато получили информацию о соперники, которая сегодня очень пригодилась.