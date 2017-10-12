Сергей Шабуров: На «Динамо» сейчас будут настраиваться более серьезно

Источник: Советский спорт

Но сезон по русскому хоккею по традиции начался матчами Кубка страны. Полуфинальный квартет составили «СКА-Нефтяник», «Енисей», «Волга» и «Динамо-Москва». Выступление москвичей стало главной сенсацией первого этапа — динамовцы, победив в четырех матчах и дважды сыграв вничью, заняли первое место в группе А. Корреспондент «Советского спорта» отправился на тренировку молодой команды в СК «Крылатское», чтобы попытаться узнать секрет успеха.

Напомню, в трех ключевых встречах динамовцы проигрывали по ходу и забивали решающие голы в концовках. «Старту» уступали 2:5 на 69-й минуте — победили 6:5. С «Волгой» (3:3) и «Водником» (4:4) москвичи спасались буквально перед финальным свистком! И, по словам главного тренера «Динамо» Эдуарда Трифонова, никакой эйфории по поводу успешного выступления на первом этапе Кубка у команды нет. «Переоценивать успех турнира в Ульяновске нельзя, сейчас важно не опускаться ниже этой планки. Выход в полуфинал очень важен для молодых ребят, и звание «Мастер спорта России» — серьезная веха в их спортивной карьере, признание результатов их работы, — говорит Трифонов, пока мы идем с ним по длинному коридору в тренерскую.

Как подтверждение этих слов — за полтора часа до начала ледовой тренировки игроки усердно трудятся в тренажерном зале — крутят велосипеды, работают на других тренажерах.

«РАВНОДУШНЫХ В КОМАНДЕ НЕТ»

— К сезону мы готовились, как и в прошлом году, — начинает Трифонов. — Первый сбор провели в Сочи. Но если летом 2016 года мы жили в горах, на Красной Поляне и тренировались на площадке под олимпийскими трамплинами, то сейчас работали на базе Южного федерального центра спортивной подготовки Министерства спорта России «Юг-Спорт». Это в самом Сочи и гораздо ближе к морю. Ребята с удовольствием купались после напряженных тренировок. Перед сбором все игроки прошли углубленное медицинское обследование.

— Игрокам сразу предложили тяжелые нагрузки?

— Да, мы занимались базовой подготовкой. Тренировались дважды в день — рано утром и вечером, когда жара немного спадала. Хорошо, что ребята вернулись из отпуска в хороших физических кондициях. Особенно отмечу новичков — они сразу хотели показать себя в новой команде и работали с особым усердием.

После возвращения из Сочи, 1 августа мы приступили к тренировкам на льду СК «Крылатское». Эта подготовка очень помогла команде успешно выступить на первом этапе Кубка России.

Второй сбор мы провели на подмосковной базе «Пересвет». Там тоже великолепные условия — гостиничный комплекс, спортивные и тренажерные залы, бассейн, хоккейная коробка. В таких местах очень удобно проводить двухразовые тренировки. Раньше наши лучшие команды выезжали за границу, но сейчас хорошие центры спортивной подготовки можно найти и в России.

— Ожидали такого успешного старта в Кубке России?

— Скажем так — очень хотели. Соперники ведь были очень серьезные — в том же «Воднике» ребята очень опытные, много выигравшие, «Волга» в последние годы ставит высокие задачи и под них укрепляется, «Старт» тоже взял в межсезонье хороших ребят, «Зоркий» вернулся в Суперлигу после годичного отсутствия…

— Несколько матчей «Динамо» вытащило на последних секундах…

— Действительно, и нас это порадовало, важно, что команда играла до конца, не останавливалась, до последних секунд боролась за победу.

— Видите прогресс по сравнению с прошлым сезоном, когда у «Динамо» была очень молодая команда?

— И сейчас она не старая (смеется). Больше половины игроков — не старше 22 лет. Действительно, год назад мы учили ребят азам — как правильно кататься, отдавать пас. Сейчас такого нет. Те, кто у нас был, набрались опыта, пришли более мастеровитые игроки. Еще очень важно, что у нас нет равнодушных — все хотят играть и приносить пользу команде.

«МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»

Капитан команды Сергей Шабуров отвечал на вопросы, еще не отдышавшись после занятий на тренажерах. Для него это 4-й сезон в «Динамо», и вновь, как и в прошлом году, Сергею доверили капитанскую повязку. В свои 39 лет он полон сил, постоянно вызывается в сборную страны и верит, что лучшие игры еще впереди.

— Сергей, перед началом прошлого сезона команду покинули почти все опытные игроки. Почему вы остались?

— Меня в «Динамо» все устраивает. Посоветовались с семьей: в Москве всем нравится, дети в школу ходят. Решили ничего не менять. Конечно, большую роль сыграл и президент клуба Барышников Николай Николаевич.

— Эдуард Трифонов отметил, что вы один из немногих игроков, способных играть практически без замен. Сами во время игр, тренировок вспоминаете о своем возрасте?

— Бывает иногда (смеется), но я стараюсь выполнять все задания в полном объеме. Естественно, после тренировок и игр прохожу восстановительные процедуры.

— Что значит для вас капитанская повязка?

— Не могу сказать, что что-то изменилось в моем отношении к игре. Я и раньше выкладывался на поле на все 100 процентов. Просто приятно, конечно, что мне доверяют и ребята, и тренерский штаб.

— Ваши амбиции на сборную распространяются?

— Да, если тренеры позовут, с удовольствием приеду. Очень хочется взять реванш у шведов за поражение в финале ЧМ-2017. Мы вели в счете, в концовке не хватило чуть-чуть концентрации на фоне усталости.

— Та молодежь, что осталась в «Динамо» с прошлого сезона, прибавила в мастерстве?

— Конечно, ребята возмужали и стали играть лучше. Появилось больше уверенности.

В этом году команда усилилась. Это было видно даже на тренировках. Первый этап Кубка России подтвердил, что мы на правильном пути. Сейчас на нас будут настраиваться по-другому.

— За три динамовских сезона можете выделить самый яркий матч или какую-нибудь победу?

— Надеюсь, все лучшее впереди.

ЭДУАРД ТРИФОНОВ О НОВИЧКАХ

Если в прошлом году у нас многие молодые игроки были в аренде, то сейчас у всех, благодаря руководству клуба, подписаны многолетние контракты. В межсезонье в команду пришли несколько опытных игроков с хорошим уровнем мастерства. Это Дмитрий Стариков, Андрей Рейн, Михаил Жданов, Сергей Катугин.