«Уральский трубник» упустил победу в матче с «Боллнесом», но победил по пенальти
Первым из российских клубов на Кубке мира в Сандвикене в борьбу вступил «Уральский трубник».
Первым из российских клубов на Кубке мира в Сандвикене в борьбу вступил «Уральский трубник».
Соперник уральцам достался очень серьезный. «Боллнес» — финалист последнего чемпионата Швеции. Играя от обороны, команда Алексея Жеребкова дважды по ходу встречи вела в счете после голов Андрея Герасимова (1−0) и Дмитрия Черных (2−1). Но на второй добавленной минуте «Боллнес» сумел уйти от поражения. Ничья — 2−2. В послематчевой серии пенальти, где каждая команда пробивала по три 12-метровых, «Уральский трубник» выиграл 2−0.
Сразу после финального свистка специально для sovsport.ru итоги матча подвел главный тренер «Уральского трубника» Алексей Жеребков.
— Обидно упустить победу на последних секундах матча?
— Конечно, обидно. При счете 2−1 в нашу пользу у нас были моменты. Не доиграли и пропустили второй гол. Там ошибка была, не доработали, не исправили. Молодцы, что по пенальти выиграли. Первый матч, получили определенный опыт. Понятно, что было волнение, но приработались немного, притерлись друг к другу. В первом матче своя специфика есть.
— Если исходить из характера встречи, то ничья в основное время матча — это закономерный результат?
— Можно сказать, что закономерный. Справедливо и то, что мы по пенальти выиграли. Мы терпели, выдержали и были ближе к победе.
— Тактику на игру выбирали исходя из своих возможностей или от соперника?
— Мы изучали соперника, и, в принципе, знали, как они играют, что от них ждать. Были готовы, и многое из задуманного получилось.
— Нервны клеток много потратили на игру?
— Да, не особо. Еще все впереди.
— Из своих игроков можете
— Нет. Все молодцы.
— По пятибальной шкале какую оценку поставите своим подопечным?
— Четверку, четверку с минусом в