Кто выживет к вечеру воскресенья?
«Советский спорт» — о Кубке мира по хоккею с мячом.
«Советский спорт» — о Кубке мира по хоккею с мячом.
Хоккейный поезд, открытие в Ратуше, ночные
44-й по счету Кубок мира стартует в четверг, 12 октября в шведском Сандвикене. В нем участвуют 16 команд из Швеции, России «СКА-Нефтяник», «Енисей», «Байкал-Энергия» и «Уральский трубник»), Финляндии и Норвегии. Уникальность турнира в том, что 31 матч будет сыгран за 78 часов! Проще говоря: гонять мяч по огромному ледовому полю хоккеисты будут больше трех суток подряд с короткими перерывами на сон.
Во все времена для российских клубов попадание на Кубок мира было несбыточной мечтой. Долгое время
В 80-е в Юсдаль, где тогда неизменно собирались сильнейшие клубы со всего мира, регулярно выезжали лишь «Енисей», московское «Динамо», «Зоркий» и хабаровский СКА. Ветераны любят вспоминать, что иногда команды собирали в Стокгольме и на специальном поезде (спонсором турнира была шведская железная дорога) они больше трех часов ехали в Юсдаль. Потом со станции вся делегация направлялась в городскую ратушу, где проходила очень красивая церемония открытия.
В схеме проведения почти ничего не изменилось — те же ночные матчи и короткие (иногда чуть больше трех часов) перерывы между матчами. Поэтому желающие победить должны были к середине октября быть накатанными и на 100 процентов готовыми к очень суровым испытаниям.
Давайте посмотрим на Кубок мира-2017. «Байкал-Энергия» свой стартовый матч проведет в четверг в 23.30 по московскому времени. В отель (а он в 20 километрах от «Йоранссон Арены») иркутяне доберутся в лучшем случае к двум часам ночи. Нужно успеть поспать, вернуться и в 15.15 пятницы вновь выйти на лед. «СКА-Нефтяник» завершит предварительный этап матчем с «Венерсборгом» в субботу в 14.45, и, если выйдет в четвертьфинал, через 8−10 часов придется вновь играть. Похожая ситуация у «Трубника». Чуть больше повезло «Енисею». Свой ночной матч он играет с норвежским «Стабеком» и может дать возможность отдохнуть ведущим хоккеистам перед играми
Все это выматывает и морально, и физически. Многие главные тренеры и руководители клубов после окончания нервно кричали в диктофоны, что больше на КМ они не поедут
Из российских участников КМ-2017 лишь «Енисей» выигрывал (зато четыре раза!) почетный трофей. Остальные, в лучшем случае, доходили до полуфинала. Красноярцев и сейчас относят к фаворитам турнира. Также в этом списке — «СКА-Нефтяник», шведские «Вестерос» (выиграл два из трех последних турниров) и местный «Сандвикен». В одноименном городе Кубок мира будет проводиться девятый год подряд, но хозяева ни разу не держали в руках главный приз. Пока они чужие на этом празднике хоккейной жизни.
СТАТИСТИКА.
Группа А.
Эдсбюн (Швеция).
Вестерос (Швеция).
Ветланда (Швеция).
Группа В.
Стабек (Норвегия).
Вилла (Швеция).
Енисей (Россия).
Хаммарбю (Швеция).
Группа С.
Вейтеря (Финляндия).
Больнес (Швеция).
Бруберг (Швеция).
Уральский трубник (Россия).
Группа D.
Сандвикен (Швеция).
Венерсборг (Швеция).
Сириус (Швеция).
МАТЧИ РОССИЙСКИХ КОМАНД (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ).
12 октября, четверг.
16:45 Больнес — Уральский Трубник.
20:30 Сандвикен —
22:00 Вилла — Енисей.
23:30
13 октября, пятница.
12:00 Хаммарбю — Енисей.
13:45 Вейтеря — Уральский Трубник.
15:15
16:45 ИК Сириус —
14 октября, суббота.
00:45 Енисей — Стабек.
09:00 Эдсбюн —
13:45
15:15 Бруберг — Уральский Трубник.
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ.
20:00 А1 — В2.
21:35 В1 — А2.
23:10 С1 — D2.
15 октября, воскресенье.
00:45 С2 — D1.
ПОЛУФИНАЛЫ.
11:00 А1/В2 — В1/А2.
12:30 С1/D2 — С2/D1.
ФИНАЛ.
17:00.