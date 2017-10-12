Кто выживет к вечеру воскресенья?

Источник: Советский спорт

Хоккейный поезд, открытие в Ратуше, ночные матчи-кошмары, несдержанные обещания больших руководителей и 8-часовая разница во времени — продолжаем рассказывать о Кубке мира по хоккею с мячом, самом престижном клубном турнире.

44-й по счету Кубок мира стартует в четверг, 12 октября в шведском Сандвикене. В нем участвуют 16 команд из Швеции, России «СКА-Нефтяник», «Енисей», «Байкал-Энергия» и «Уральский трубник»), Финляндии и Норвегии. Уникальность турнира в том, что 31 матч будет сыгран за 78 часов! Проще говоря: гонять мяч по огромному ледовому полю хоккеисты будут больше трех суток подряд с короткими перерывами на сон.

Во все времена для российских клубов попадание на Кубок мира было несбыточной мечтой. Долгое время организаторы-шведы приглашали лишь две наши команды — чемпиона страны и обладателя Кубка России. Тот же ХК «Байкал-Энергия» в конце 90-х годов прошлого века был одним из лучших клубов страны, но дебютировал на самом престижном мировом клубном турнире лишь в 2005-м.

В 80-е в Юсдаль, где тогда неизменно собирались сильнейшие клубы со всего мира, регулярно выезжали лишь «Енисей», московское «Динамо», «Зоркий» и хабаровский СКА. Ветераны любят вспоминать, что иногда команды собирали в Стокгольме и на специальном поезде (спонсором турнира была шведская железная дорога) они больше трех часов ехали в Юсдаль. Потом со станции вся делегация направлялась в городскую ратушу, где проходила очень красивая церемония открытия.

В схеме проведения почти ничего не изменилось — те же ночные матчи и короткие (иногда чуть больше трех часов) перерывы между матчами. Поэтому желающие победить должны были к середине октября быть накатанными и на 100 процентов готовыми к очень суровым испытаниям.

Давайте посмотрим на Кубок мира-2017. «Байкал-Энергия» свой стартовый матч проведет в четверг в 23.30 по московскому времени. В отель (а он в 20 километрах от «Йоранссон Арены») иркутяне доберутся в лучшем случае к двум часам ночи. Нужно успеть поспать, вернуться и в 15.15 пятницы вновь выйти на лед. «СКА-Нефтяник» завершит предварительный этап матчем с «Венерсборгом» в субботу в 14.45, и, если выйдет в четвертьфинал, через 8−10 часов придется вновь играть. Похожая ситуация у «Трубника». Чуть больше повезло «Енисею». Свой ночной матч он играет с норвежским «Стабеком» и может дать возможность отдохнуть ведущим хоккеистам перед играми плей-офф.

Все это выматывает и морально, и физически. Многие главные тренеры и руководители клубов после окончания нервно кричали в диктофоны, что больше на КМ они не поедут НИ-КОГ-ДА. Аргументы: во-первых, очень дорого, а во-вторых, после таких испытаний приходится неделями «собирать» игроков. Но приходило лето и вновь начинались осторожные разговоры — очень уж хочется на Кубок мира. И в октябре российские команды вновь летели в Швецию из Москвы, Красногорска, Красноярска, Хабаровска, Архангельска… Инстинкт, не иначе.

Из российских участников КМ-2017 лишь «Енисей» выигрывал (зато четыре раза!) почетный трофей. Остальные, в лучшем случае, доходили до полуфинала. Красноярцев и сейчас относят к фаворитам турнира. Также в этом списке — «СКА-Нефтяник», шведские «Вестерос» (выиграл два из трех последних турниров) и местный «Сандвикен». В одноименном городе Кубок мира будет проводиться девятый год подряд, но хозяева ни разу не держали в руках главный приз. Пока они чужие на этом празднике хоккейной жизни.

СТАТИСТИКА.

Группа А.

Эдсбюн (Швеция).

Вестерос (Швеция).

Байкал-Энергия (Россия).

Ветланда (Швеция).

Группа В.

Стабек (Норвегия).

Вилла (Швеция).

Енисей (Россия).

Хаммарбю (Швеция).

Группа С.

Вейтеря (Финляндия).

Больнес (Швеция).

Бруберг (Швеция).

Уральский трубник (Россия).

Группа D.

СКА-Нефтяник (Россия).

Сандвикен (Швеция).

Венерсборг (Швеция).

Сириус (Швеция).

МАТЧИ РОССИЙСКИХ КОМАНД (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ).

12 октября, четверг.

16:45 Больнес — Уральский Трубник.

20:30 Сандвикен — СКА-Нефтяник.

22:00 Вилла — Енисей.

23:30 Байкал-Энергия — Вестерос.

13 октября, пятница.

12:00 Хаммарбю — Енисей.

13:45 Вейтеря — Уральский Трубник.

15:15 Байкал-Энергия — Ветланда.

16:45 ИК Сириус — СКА-Нефтяник.

14 октября, суббота.

00:45 Енисей — Стабек.

09:00 Эдсбюн — Байкал-Энергия.

13:45 СКА-Нефтяник — Венерсборг.

15:15 Бруберг — Уральский Трубник.

ПЛЕЙ-ОФФ.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ.

20:00 А1 — В2.

21:35 В1 — А2.

23:10 С1 — D2.

15 октября, воскресенье.

00:45 С2 — D1.

ПОЛУФИНАЛЫ.

11:00 А1/В2 — В1/А2.

12:30 С1/D2 — С2/D1.

ФИНАЛ.