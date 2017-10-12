Пятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом Теняков скончался на 67-м году жизни
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
Теняков умер в среду после продолжительной и тяжелой болезни.
«Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Павловича,
Теняков выступал на позиции вратаря, играл в составе московского «Динамо» и красногорского «Зоркого». Вместе с «бело-голубыми» голкипер завоевал четыре чемпионских титула (1972, 1973, 1975, 1976) и еще один — с «Зорким» (1979). В составе сборной СССР стал чемпионом мира в 1973 году, а также выигрывал с «Динамо» два Кубка европейских чемпионов.
После окончания игровой карьеры Теняков перешел на тренерскую работу, а также возглавлял до 1996 года комитет по проведению соревнований ФХМР. Специалист тренировал юношескую и юниорскую сборные, казанскую «Ракету», работал в «Динамо» и «Зорком».