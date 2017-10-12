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09:46 (мск), источник: Р-Спорт

Пятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом Теняков скончался на 67-м году жизни

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт. Пятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом, а также чемпион мира в составе сборной СССР Александр Теняков скончался на 67-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Теняков умер в среду после продолжительной и тяжелой болезни.

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Павловича, детско-спортивной школе и хоккейному клубу “Зоркий”. Информация о прощании и похоронах будет сообщена дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Теняков выступал на позиции вратаря, играл в составе московского «Динамо» и красногорского «Зоркого». Вместе с «бело-голубыми» голкипер завоевал четыре чемпионских титула (1972, 1973, 1975, 1976) и еще один — с «Зорким» (1979). В составе сборной СССР стал чемпионом мира в 1973 году, а также выигрывал с «Динамо» два Кубка европейских чемпионов.

После окончания игровой карьеры Теняков перешел на тренерскую работу, а также возглавлял до 1996 года комитет по проведению соревнований ФХМР. Специалист тренировал юношескую и юниорскую сборные, казанскую «Ракету», работал в «Динамо» и «Зорком».

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