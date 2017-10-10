Российский квартет: опытный, мастеровитый и голодный до побед

Источник: Советский спорт

Рассказываем историю их истории взаимоотношений с самым престижным клубным турниром.

«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» (Иркутск)

Впервые иркутяне приехали на Кубок мира в 2005 году. Всего команда участвовала в семи турнирах. Лучшее достижение — выход в полуфинал в 2013-м году.

«ЕНИСЕЙ» (Красноярск)

Красноярский клуб — единственный из российского квартета, кто выигрывал самый престижный клубных трофей в хоккее с мячом. «Енисей» увозил Кубок мира из Швеции четыре раза — в 1982, 1984, 2011, 2015 гг.

«СКА-НЕФТЯНИК» (Хабаровск)

На Кубке мира хабаровчане дебютировали в 1981-м году. В 13 розыгрышах команда провела 58 матчей, +27 =4 -27, мячи — 188:163 (+25). Лучшее достижение — выход в полуфинал в 2015-м и 2016-м годах.

Лучшие бомбардиры команды в розыгрышах Кубка — Н. Паздников, В. Чухлов (по 13 мячей). Лучший бомбардир в одном розыгрыше — М. Ишкельдин (9 мячей, 2016 г.).

Наибольшее количество игр в розыгрышах Кубка провел Е. Стеблецов (24).

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» (Первоуральск)