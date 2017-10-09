Хабаровский «СКА-Нефтяник» оставили без спарринг-партнёров в Швеции
«Викинги» отказались играть с «армейцами» перед стартом Кубка мира.
«Викинги» отказались играть с «армейцами» перед стартом Кубка мира.
Перед стартом Кубка мира по хоккею с мячом, который пройдет с 12 по 15 октября в шведском Сандвикене, хабаровская команда «СКА-Нефтяник» осталась без
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РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Швецию «армейцы» отправились ещё 3 октября, чтобы заранее акклиматизироваться и наладить баланс между обороной и атакой. Розыгрыш Кубка мира стартует 12 октября. Первым соперником «СКА-Нефтяника» станет «Сандвикен». Всего участие в турнире принимают 16 команд, в том числе четыре сильнейших из России. Подопечные Михаила Юрьева попали в группу D, где конкуренцию за выход в финальную часть турнира им оставят шведские «Сандвикен», «Сириус» и «Вёнерсборг».