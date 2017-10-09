Хабаровский «СКА-Нефтяник» оставили без спарринг-партнёров в Швеции

Перед стартом Кубка мира по хоккею с мячом, который пройдет с 12 по 15 октября в шведском Сандвикене, хабаровская команда «СКА-Нефтяник» осталась без спарринг-партнёров. Соперники клуба отказались проводить товарищеские встречи с «армейцами».

Как сообщает пресс-служба хабаровской команды, 8 октября подопечные Михаила Юрьева должны были провести контрольный матч с одним из шведских коллективов. Изначально в качестве спарринг-партнёра выступал «Бруберг» из Сёдерхамна, однако после некоторых раздумий команда от матча отказалась. Не захотел сыграть с «армейцами» и другой представитель шведской Элитсерии — «Больнес». Теперь «СКА-Нефтянику» не с кем разогреться перед Кубком мира.