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10:46 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «СКА-Нефтяник» оставили без спарринг-партнёров в Швеции

«Викинги» отказались играть с «армейцами» перед стартом Кубка мира.

Перед стартом Кубка мира по хоккею с мячом, который пройдет с 12 по 15 октября в шведском Сандвикене, хабаровская команда «СКА-Нефтяник» осталась без спарринг-партнёров. Соперники клуба отказались проводить товарищеские встречи с «армейцами».

Как сообщает пресс-служба хабаровской команды, 8 октября подопечные Михаила Юрьева должны были провести контрольный матч с одним из шведских коллективов. Изначально в качестве спарринг-партнёра выступал «Бруберг» из Сёдерхамна, однако после некоторых раздумий команда от матча отказалась. Не захотел сыграть с «армейцами» и другой представитель шведской Элитсерии — «Больнес». Теперь «СКА-Нефтянику» не с кем разогреться перед Кубком мира.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Швецию «армейцы» отправились ещё 3 октября, чтобы заранее акклиматизироваться и наладить баланс между обороной и атакой. Розыгрыш Кубка мира стартует 12 октября. Первым соперником «СКА-Нефтяника» станет «Сандвикен». Всего участие в турнире принимают 16 команд, в том числе четыре сильнейших из России. Подопечные Михаила Юрьева попали в группу D, где конкуренцию за выход в финальную часть турнира им оставят шведские «Сандвикен», «Сириус» и «Вёнерсборг».

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