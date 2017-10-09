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06:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Байкал-Энергия» из Иркутска победила шведский «Сириус» в матче перед Кубком мира по бенди

Встреча завершилась со счетом 5:1.

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» из Иркутска обыграл «Сириус» из Швеции в контрольном матче перед Кубком мира по хоккею с мячом накануне, 8 октября. Игра закончилась победой бело-синих — 5:1. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ХК «Байкал-Энергия».

Иркутяне уже на пятой минуте забили мяч в ворота соперников. Далее копилка бело-синих пополнилась еще тремя голами. На 62-й минуте «Сириус» смог успешно завершить начатую атаку, после чего счет стал 4:1. Игроки «Байкал-Энергии» не сдали позиций и в конце встречи принесли команде еще один гол. Матч закончилась со счетом 5:1 в пользу иркутского клуба.

Сегодня, 9 октября, «Байкал-Энергия» сыграет с «Хаммарбю» из Стокгольма.

Напомним, что ХК «Байкал-Энергия» будет участвовать в Кубке мира, который пройдет с 12 по 15 октября в Сандвикене в Швеции.

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