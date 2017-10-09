«Байкал-Энергия» из Иркутска победила шведский «Сириус» в матче перед Кубком мира по бенди
Встреча завершилась со счетом 5:1.
Встреча завершилась со счетом 5:1.
Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» из Иркутска обыграл «Сириус» из Швеции в контрольном матче перед Кубком мира по хоккею с мячом накануне, 8 октября. Игра закончилась победой
Иркутяне уже на пятой минуте забили мяч в ворота соперников. Далее копилка
Сегодня, 9 октября, «Байкал-Энергия» сыграет с «Хаммарбю» из Стокгольма.
Напомним, что ХК «Байкал-Энергия» будет участвовать в Кубке мира, который пройдет с 12 по 15 октября в Сандвикене в Швеции.