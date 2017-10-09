Кубок России по бенди в Хабаровске разыграют раньше

Финальный этап розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом стартует на день раньше. Борьба за трофей на льду арены «Ерофей» начнётся не 27, а 26 октября, финал пройдёт 28 октября.

Решение о переносе сроков состязаний приняли в комитете по проведению соревнований федерации хоккея с мячом России. Из-за сдвигов в календаре команды приедут в Хабаровск уже 25 октября.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в полуфинальных матчах встретятся хабаровский «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо», а также красноярский «Енисей» и ульяновская «Волга». Победители этих пар сыграют в решающем матче. Сейчас обладателем кубка являются «армейцы», которые в прошлом году со счётом 5:3 обыграли красноярскую команду.

Предварительный этап турнира в группе «Б» прошёл в дальневосточной столице с 21 по 28 сентября. Агентство писало, что больше всего очков заработали хозяева соревнований и красноярская команда. «Армейцы» в шести матчах одержали пять побед и лишь однажды сыграли вничью — «кабаны» поделили очки в напряжённой встрече с командой Сергея Ломанова-старшего. Красноярцы показали такой же результат, набрав 16 результативных баллов.