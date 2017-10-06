Кубок России по бенди разыграют в Хабаровске
Финальная часть турнира пройдёт на льду арены «Ерофей».
Финальная часть турнира пройдёт на льду арены «Ерофей».
Финальная часть розыгрыша Кубка России 2017 года пройдёт в Хабаровске. Такое решение накануне принял комитет по проведению соревнований федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Финал четырех» пройдёт с 27 по 29 октября на льду арены «Ерофей» в Хабаровске.
27 октября состоятся полуфинальные игры: «СКА-Нефтяник» сразится с победителем группы «А» столичным «Динамо», а «Енисей» сыграет с ульяновской «Волгой».
Обладатель Кубка России определится в воскресенье, 29 октября.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в последнем матче предварительного этапа среди команд группы «Б», хабаровчане обыграли новосибирский «Сибсельмаш» — 13:4.
Напомним, что в прошлом году в финале «СКА-Нефтяник» одолел «Енисей» и в четвёртый раз в истории Кубка России стал обладателем почётного трофея.
В прошлый раз арена «Ерофей» встречала турнир в 2014 году, тогда хабаровский клуб в решающем матче взял верх над красноярским «Енисеем» (5:3).