Хоккеисты «Байкал-Энергии» отправились на Кубок мира в Швецию

Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» отправились на Кубок мира, который состоится с 12 по 15 октября в Сандвикене в Швеции. Бело-синим предстоит перед турниром провести тренировочный сбор и сыграть два товарищеских матча. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу команды.

11 сентября клуб переедет в город Евле, что в 22-х от Сандвикена. Отсюда хоккеисты будут ездить на матчи Кубка мира. 12 октября на льду «Йоранссон арены» им предстоит встретиться со шведским «Вестеросом», нынешним обладателем самого престижного клубного трофея. 13 октября соперником иркутян станет шведская же «Ветланда», а 14 октября — действующий чемпион Швеции «Эдсбюн».

«Ограничатся ли иркутяне на Кубке мира лишь этими тремя матчами, зависит в первую очередь от них самих. А будет непросто. Прежде всего потому, что команда лишилась игроков, на которых в предстоящем турнире очень рассчитывал тренерский штаб», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кстати, на турнир команда поехала без травмированных Евгения Иванушкина и Александра Егорычева. Однако упаднических настроений в ледовой дружине нет и клуб отправился в Швецию в таком составе. Вратари — Григорий Лапин и Максим Негрун, полевые игроки — Виталий Денисов, Никита Юрлов, Игорь Вассерман, Тимур Кутупов, Александр Слугин, Руслан Тремаскин, Евгений Шадрин, Павел Дубовик, Максим Гавриленко, Никита Свиридов, Иван Нечаев, Антон Шевцов, Егор Егорычев, Станислав Исмагилов, Тимофей Безносов и Никита Иванов.