Кубок России: фавориты поменялись соперниками
В октябре 2016 года, напомню, на пути к финалу «СКА-Нефятник» и «Енисей» крупно переиграли соответственно «Волгу» и ХК «Динамо-Москва». А трофей достался хабаровчанам.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Кубке России-2017 путевки в «Финал четырех» в группе Б (восток) уверенно забронировали главные фавориты сезона — действующий чемпион страны и бронзовый призер минувшего сезона. Отрыв «СКА-Нефтяника» и «Енисея» выглядел очень внушительно, а между собой они сыграли вничью.
В группе «А» все было гораздо запутаннее. Первое место неожиданно занял ХК «Динамо-Москва», оставив позади себя хозяев льда. «Волгу» же очень сильно лихорадило по ходу турнира.
Напомним, «Финал четырех» Кубка России пройдет с 27 по 29 октября 2017 года. Место проведения финальных соревнований Кубка России будет определено на конкурсной основе в соответствии с поданными заявками.
РАСПИСАНИЕ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»
27 октября (пятница)
«Динамо» (Москва) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).
«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновск).
29 октября (воскресенье):
Финал Кубка России.
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