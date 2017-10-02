Кубок России: фавориты поменялись соперниками

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В Кубке России-2017 путевки в «Финал четырех» в группе Б (восток) уверенно забронировали главные фавориты сезона — действующий чемпион страны и бронзовый призер минувшего сезона. Отрыв «СКА-Нефтяника» и «Енисея» выглядел очень внушительно, а между собой они сыграли вничью.

В группе «А» все было гораздо запутаннее. Первое место неожиданно занял ХК «Динамо-Москва», оставив позади себя хозяев льда. «Волгу» же очень сильно лихорадило по ходу турнира.

Напомним, «Финал четырех» Кубка России пройдет с 27 по 29 октября 2017 года. Место проведения финальных соревнований Кубка России будет определено на конкурсной основе в соответствии с поданными заявками.

РАСПИСАНИЕ «ФИНАЛА ЧЕТЫРЕХ»

27 октября (пятница)

«Динамо» (Москва) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).

«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновск).

29 октября (воскресенье):

Финал Кубка России.