«СКА-Нефтяник» продолжает борьбу за Кубок России

На льду арены «Ерофей» завершился предварительный этап Кубка России среди команд группы «Б». Как и ожидалось в «Финал четырёх» вышли «Енисей» и «СКА-Нефтяник», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Перед последним туром шансы для выхода в решающий круг розыгрыша имел и новосибирский «Сибсельмаш». Но для этого сибирякам необходимо было побеждать хозяев льда, что изначально выглядело проблематичным.



Интрига умерла уже к 20-й минуте. За это время армейцы успели отгрузить в ворота соперников четыре «апельсина».



В дальнейшем «СКА-Нефтяник» продолжал гнуть свою линию и в итоге добился убедительной победы — 13:4.



В этом матче первый гол за хабаровчан провёл один из но-вичков клуба Янис Бефус.



Заслуживает внимания и хет-трик Павла Рязанцева, благодаря которому нападающий армейцев вплотную подобрался к лучшему снайперу в истории проведения Кубка страны — Евгению Иванушкину. В активе Павла теперь 311 голов, а у Иванушкина всего на два мяча больше.



Учитывая, что «СКА-Нефтяник» продолжает борьбу за почетный трофей, у Рязанцева есть реальный шанс возглавить список лучших кубковых снайперов.



В итоге «Енисей» и «СКА-Нефтяник» набрали по 16 очков, но сибиряки в итоговой таблице стоят выше благодаря лучшей разнице мячей.



«Финал четырех» пройдёт с 27 по 29 октября. В полуфинале «СКА-Нефтяник» сразится с победителем группы «А» столичным «Динамо», а «Енисей» сыграет с ульяновской «Волгой».



Напомним, что в прошлом году в финале «СКА-Нефтяник» одолел «Енисей» и в четвёртый раз в истории Кубка России стал обладателем почётного трофея.



«СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 13:4 (8:2)

28 сентября. Хабаровск. Арена «Ерофей», 982 зрителя. Кубок России, 1-й этап, группа «Б».

Голы: 1:0 (3 мин.) Шардаков (Рязанцев), 2:0 (11) Ничков (Бефус), 3:0 (18) Рязанцев (Ким), 4:0 (21) Лапшин (Бефус), 4:1 (23) Доровских, 5:1 (24) Антипов, 6:1 (26) Рязанцев (М. Ишкельдин — угловой), 6:2 (30) Анисимов (Исалиев), 7:2 (32) Рязанцев (М. Ишкельдин — угловой), 8:2 (38) Бефус (Лапшин), 9:2 (49) Антипов (Бефус), 10:2 (60) Толстихин (М. Ишкельдин), 11:2 (62) Лапшин (Рязанцев), 11:3 (69) Вшивков — с пенальти, 12:3 (71) А. Бондаренко (Лапшин), 13:3 (80) А. Бондаренко (Рязанцев), 13:4 (89) Доровских (Петровский)

Нереализованный пенальти: Вшивков (Сибсельмаш) на 88-й мин. (вратарь)

Угловые: 9 — 10

Штрафное время: 40 — 30

Главный судья: А. Шатунов (Екатеринбург)

