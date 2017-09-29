«СКА-Нефтяник» продолжает борьбу за Кубок России
В полуфинале действующие обладатели трофея сыграют с московским «Динамо».
На льду арены «Ерофей» завершился предварительный этап Кубка России среди команд группы «Б». Как и ожидалось в «Финал четырёх» вышли «Енисей» и «СКА-Нефтяник», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перед последним туром шансы для выхода в решающий круг розыгрыша имел и новосибирский «Сибсельмаш». Но для этого сибирякам необходимо было побеждать хозяев льда, что изначально выглядело проблематичным.
Интрига умерла уже к 20-й минуте. За это время армейцы успели отгрузить в ворота соперников четыре «апельсина».
В дальнейшем «СКА-Нефтяник» продолжал гнуть свою линию и в итоге добился убедительной победы — 13:4.
В этом матче первый гол за хабаровчан провёл один из
Заслуживает внимания и
Учитывая, что «СКА-Нефтяник» продолжает борьбу за почетный трофей, у Рязанцева есть реальный шанс возглавить список лучших кубковых снайперов.
В итоге «Енисей» и «СКА-Нефтяник» набрали по 16 очков, но сибиряки в итоговой таблице стоят выше благодаря лучшей разнице мячей.
«Финал четырех» пройдёт с 27 по 29 октября. В полуфинале «СКА-Нефтяник» сразится с победителем группы «А» столичным «Динамо», а «Енисей» сыграет с ульяновской «Волгой».
Напомним, что в прошлом году в финале «СКА-Нефтяник» одолел «Енисей» и в четвёртый раз в истории Кубка России стал обладателем почётного трофея.
«СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 13:4 (8:2)
28 сентября. Хабаровск. Арена «Ерофей», 982 зрителя. Кубок России, 1-й этап, группа «Б».
Голы: 1:0 (3 мин.) Шардаков (Рязанцев), 2:0 (11) Ничков (Бефус), 3:0 (18) Рязанцев (Ким), 4:0 (21) Лапшин (Бефус), 4:1 (23) Доровских, 5:1 (24) Антипов, 6:1 (26) Рязанцев (М. Ишкельдин — угловой), 6:2 (30) Анисимов (Исалиев), 7:2 (32) Рязанцев (М. Ишкельдин — угловой), 8:2 (38) Бефус (Лапшин), 9:2 (49) Антипов (Бефус), 10:2 (60) Толстихин (М. Ишкельдин), 11:2 (62) Лапшин (Рязанцев), 11:3 (69) Вшивков — с пенальти, 12:3 (71) А. Бондаренко (Лапшин), 13:3 (80) А. Бондаренко (Рязанцев), 13:4 (89) Доровских (Петровский)
Нереализованный пенальти: Вшивков (Сибсельмаш) на 88-й мин. (вратарь)
Угловые: 9 — 10
Штрафное время: 40 — 30
Главный судья: А. Шатунов (Екатеринбург)
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