«СКА-Нефтяник», «Енисей», «Волга», «Динамо» (Москва) вышли в полуфинал КР по бенди

В четверг прошли заключительные матчи предварительного этапа Кубка России. Согласно формату соревнований, путевки в «Финал четырех» получали по две лучшие команды из каждой группы.

В группе А (все игры проходили в Ульяновске) первое место заняло московское «Динамо», набравшее 17 очков в семи матчах. Столько же баллов оказалось у «Волги», ставшей второй. В группе Б (все матчи были сыграны в Хабаровске) турнирную таблицу возглавил «Енисей», в активе которого 16 очков в шести встречах. Второе место занял «СКА-Нефтяник» (16).

Таким образом, в полуфинале «Динамо» сыграет со «СКА-Нефтяником», а «Енисей» встретится с «Волгой».

«Финал четырех» Кубка России пройдет с 27 по 29 октября 2017 года. Место проведения соревнований определится позднее.