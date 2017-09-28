«Байкал-Энергия» сыграет последний матч в Кубке России-2017
Кубок России для «Байкал-Энергии» подходит к концу. Сегодня для
бело-синих состоится последний матч в Хабаровске.
Кубок России для «Байкал-Энергии» подходит к концу. Сегодня для
Хоккеисты встретятся с командой «Россия-2». Сборная резервных игроков сейчас занимает последнюю строчку в турнирной таблице. «Байкал-«Энергия» — на пятом месте из семи. Игра с «Россией-2» начнётся в 9 утра по иркутскому времени. Уже вечером «Байкал-Энергия» вернётся домой. Он выиграл только один матч, в четырёх победу одержать не смог.
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