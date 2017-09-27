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27 сентября 2017, 10:32 | Хоккей: Хоккей с мячом | Вести Иркутск

«Байкал-Энергия» сегодня встретится в Хабаровске с действующим чемпионом страны «СКА-Нефтяником»

Очередной матч в Кубке России сегодня проведёт «Байкал-Энергия». Иркутская команда встречается с хозяином площадки, действующим чемпионом страны «СКА-Нефтяником».

Очередной матч в Кубке России сегодня проведёт Байкал-Энергия. Иркутская команда встречается с хозяином площадки действующим чемпионом страны <span class=error>СКА</span>-Нефтяником. Увеличить
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Очередной матч в Кубке России сегодня проведёт «Байкал-Энергия». Иркутская команда встречается с хозяином площадки, действующим чемпионом страны «СКА-Нефтяником».

Накануне бело-синие выиграли у кемеровского «Кузбасса» со счётом 9:6. Это была их первая победа после трёх поражений. Начало встречи с хабаровчанами — в 17 часов по иркутскому времени.
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