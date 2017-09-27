«Байкал-Энергия» сегодня встретится в Хабаровске с действующим чемпионом страны «СКА-Нефтяником»
Очередной матч в Кубке России сегодня проведёт «Байкал-Энергия». Иркутская команда встречается с хозяином площадки, действующим чемпионом страны «СКА-Нефтяником».
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Очередной матч в Кубке России сегодня проведёт «Байкал-Энергия». Иркутская команда встречается с хозяином площадки, действующим чемпионом страны «СКА-Нефтяником».
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